خواكين ماس.. "رجل الظل" خلف 9 ألقاب قارية وعالمية

MENAFN - Al-Bayan) في مسيرة مهنية استثنائية امتدت عبر قارتين، عاصر الطبيب الإسباني خواكين ماس 9 ألقاب قارية وعالمية، كان فيها عنصراً محورياً في النجاحات الطبية والبدنية لأكبر الأندية التي عمل معها، أبرزها ريال مدريد الإسباني والشارقة، وكان آخر ألقابه كمسؤول طبي مع الشارقة الأسبوع الماضي في دوري أبطال آسيا بسنغافورة.

ماس، الذي بدأ رحلته مع ريال مدريد في أحد أهم عصور الفريق الملكي، كان شاهداً على 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا من ضمنها الثلاثية المتتالية تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان 2016 في ميلانو و2017 في كارديف و2018 في كييف.

وقبلها الفوز بلقب نسخة 2014 في لشبونة تحت قيادة المدرب كارلو انشيلوتي، رافق خلالها نخبة من أبرز نجوم اللعبة، وأسهم في إعدادهم بدنياً وطبياً لخوض البطولات الأهم في القارة العجوز، كما فاز مع ريال مدريد بكأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأوروبي مرتين.

وعاصر ماس 4 ألقاب محلية أخرى في كل من إسبانيا والصين، 3 منها مع ريال مدريد هي لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني وكأس الصين مع فريق شنغهاي.

ومن داخل أروقة ((النادي الملكي))، عمل ماس على تطوير المنظومة الطبية للنادي، واضعاً بصمته في الحفاظ على جاهزية اللاعبين في أصعب المراحل.

الانتقال للشارقة

بعد مسيرة أوروبية حافلة، انتقل ماس إلى الإمارات حيث التحق بالجهاز الطبي لنادي الشارقة نهاية مارس 2024، وفيه واصل مسيرة النجاح، مضيفاً إلى رصيده لقباً آسيوياً ثميناً مع ((الملك))، ليؤكد أن خلف كل إنجاز كبير طاقماً طبياً محترفاً يعرف كيف يهيّئ الأبطال للمعارك الكبرى.

واشتهر ماس بأسلوبه المتطور في التشخيص والتأهيل، واعتماده على أحدث التقنيات في العلاج الطبيعي والوقاية من الإصابات، وهو ما جعله يحظى بثقة المدربين واللاعبين على حد سواء، في أندية لا تقبل إلا بالأفضل.

وفي حديث خاص، قال خواكين ماس: ((العمل مع فرق تطمح للفوز دائماً يتطلب دقة ومرونة عالية. في ريال مدريد والشارقة، تعلمت أن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. عندما ترى اللاعبين يرفعون الكأس، تشعر أن كل لحظة تعب خلف الكواليس لم تذهب سدى)).

خواكين ماس، الذي لطالما عمل بعيداً عن الأضواء، بات اليوم رمزاً لطبيب الفريق الناجح، الذي يعرف أن المجد لا يُصنع فقط على العشب، بل يبدأ من غرف الفحص والعلاج.

إنجازات استثنائية

دوري أبطال آسيا 1

دوري أبطال أوروبا 4

السوبر الأوروبي 2

كأس العالم للأندية 2

4 ألقاب محلية

السوبر الإسباني 1

كأس ملك إسبانيا 1

الدوري الإسباني 1

كأس الصين 1