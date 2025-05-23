مشاركة 7 أجانب.. خيارات الأندية أثرت على المردود الفني للدوري

MENAFN - Al-Bayan) شهد موسم 2024 ـ 2025 الذي شارف على نهايته تطبيق قرار رابطة المحترفين الإماراتية بناء على تعديلات في لائحة الفرق بمشاركة 7 لاعبين من الأجانب والمقيمين داخل الملعب خلال مباريات دوري المحترفين ولأول مرة في الموسم، بعدما كان القرار في الموسم الماضي يسمح بألا يزيد عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين داخل أرض الملعب على 6 لاعبين.

وبعد موسم من تطبيقه، أكد محللون وفنيون أن المستوى الفني بشكل عام للموسم لم يرتفع بصورة كبيرة عن مواسم سابقة رغم أن القرار من المفترض أن يسهم في زيادة المستوى الفني للمباريات، وأرجعوا السبب الأبرز إلى خيارات الأندية في تعاقداتها مع اللاعبين الأجانب والمقيمين.

وأن هناك العديد من التعاقدات التي لم تقدم الإضافة الفنية المرجوة، ما قوض بشكل كبير من زيادة العدد خلال المباريات، لافتين إلى أن بعض الأندية استفادت من القرار، فيما البعض الآخر لم يحدث فارقاً كبيراً بالنسبة لمستواه الفني نتيجة خياراته الفنية التي جاءت دون المستوى.

عبدالله مسفر

إحداث الفارق

ويرى الدكتور عبدالله مسفر، المدرب الوطني، أن قرار مشاركة 7 لاعبين أجانب ومقيمين في أرض الملعب لم يحدث فارقاً كبيراً في المستوى الفني خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم،.

زا السبب إلى خيارات الأندية وجودة اللاعبين الأجانب والمقيمين التي تعاقدت معهم قبل بداية الموسم، وأن الكثير من تلك الخيارات لم تقدم الإضافة الفنية الكبيرة، مطالباً بالتركيز على نوعية المحترفين في التعاقدات خلال المواسم المقبلة ما يسهم في الاستفادة من القرار بشكل أكبر.

وقال إن القرار الذي بدأ تطبيقه في الموسم الأخير ورفع عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين المشاركين في المباراة من 6 إلى 7 لاعبين من المفترض أن يسهم في رفع المستوى الفني للمباريات، خصوصاً أن عدد 7 لاعبين ليس بالعدد القليل إذا كانت جودة هؤلاء اللاعبين عالية، وأفضل فنياً من العناصر المتواجدة بالأندية.

فارق

وأضاف: ((من وجهة نظري الفارق لم يكن كبيراً في المستوى الفني عن المواسم الماضية لأن اختيارات الأندية من الأجانب على وجه الخصوص الكثير منها لم يضف شيئاً،.

وهذا الأمر بغض النظر عن اللاعبين الذين حصلوا على الجنسية، ولم نر اللاعب الأجنبي الذي قدم الأداء اللافت الذي خطف به نجومية الموسم على الإطلاق وصنع به الفارق)).

وتابع: ((العيب ليس في القرار بكل تأكيد ولكن كما ذكرت في نوعية الخيارات والاستقطابات، وبالتالي على الأندية مراجعة العناصر التي تتعاقد معها في خانة اللاعب الأجنبي،.

فالمفترض أن القرار إيجابي لرفع مستوى الدوري فنياً، لكنه يحتاج لإعادة نظر من جانب الأندية خصوصاً وأن هناك بعض الأندية التي تعاني من نقص في بعض المراكز ولم تبرم صفقات لسد تلك المراكز ولكن لمجرد إكمال الخماسي الأجنبي)).

تعاقدات أفضل

وأشار مسفر إلى أن أفضل التعاقدات خلال الموسم كانت من جانب شباب الأهلي سواء على مستوى الأجانب أو المقيمين، لافتاً إلى أن مشاركة 7 لاعبين محترفين أثر على مشاركة اللاعب المواطن واستبعدت أندية لاعبين مواطنين من أجل مشاركة مقيمين.

ولكن بجودة قد تكون أقل من أجل تقليل الرواتب، وبالتالي طالما هذه استراتيجية الاتحاد والرابطة فيجب أن تكون التعاقدات بشكل أفضل مما هي عليه الآن.

وطالب مسفر الأندية بالتريث وعدم الاندفاع واختيار اللاعبين الأجانب والمقيمين القادرين على إحداث الفارق الفني وبجودة أعلى من العناصر المتواجدة حالياً،.

مشيراً إلى أن هناك بعض الإيجابيات التي تحققت على مدار الموسم واستفادت منها أندية مثل الشارقة الذي نجح في الحصول على دوري أبطال آسيا 2، وأن ينعكس هذا الإنجاز إلى جانب قرارات اتحاد الكرة والرابطة على المنتخب الوطني.

أحمد العوضي

غياب الإضافة الفنية

واتفق في الرأي الدكتور أحمد العوضي، المحلل الفني، عضو مجلس إدارة نادي بني ياس السابق، مؤكداً أن بعض الأندية حالفها التوفيق في اختيارات الأجانب والمقيمين بعكس أندية أخرى جاءت تعاقداتها مع أجانب ومقيمين دون المستوى المأمول.

وقال: ((بكل صراحة مشاركة 7 أجانب ومقيمين في المباريات لم يضف كثيراً لمباريات الدوري من الناحية الفنية، والأمر يحتاج إلى تقييم بالطبع لأن القرار حرم الكثير من اللاعبين المواطنين من الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

حيث لم تكن الخيارات على مستوى عالٍ في معظم أندية المحترفين خلال الموسم، فإذا كنا نبحث عن دوري قوي وعلى مستوى فني مرتفع يجب أن تكون اختيارات اللاعبين بجودة أعلى بما يحقق الإضافة للدوري والكرة الإماراتية بشكل عام)).

مقارنة

وأشار العوضي إلى أنه مقارنة بقرار زيادة الأجانب في الدوري السعودي الذي تم تطبيقه في السنوات الأخيرة فقد ارتفع مستوى الدوري في السعودية، لأن الأجانب كانوا من لاعبي النخبة ولديهم تأثير فني كبير انعكس على رتم المباريات.

بينما لم يختلف المستوى الفني لدوري أدنوك للمحترفين بشكل كبير عن الموسم الماضي، ما يؤكد على أن تعاقدات الأندية سواء في بداية الموسم أو الانتقالات الشتوية لم تكن بالقوة المطلوبة.

بين الماضي والحاضر

وأضاف: ((نأمل في الموسم المقبل أن تكون الخيارات أفضل للاعبين الأجانب والمقيمين وقادرة على تقديم إضافة حقيقية، فالدوري الإماراتي كان معروفاً باستقطاب الأندية للاعبين أجانب على أعلى مستوى، وأتذكر أسماء كبيرة مثل عبيدي بيليه وجورج وايا على سبيل المثال وليس الحصر، فمثل هؤلاء اللاعبين أثروا الدوري فنياً)).

وعرج العوضي على أن ارتفاع المستوى الفني واختيارات الأندية لاسيما فيما يتعلق بالمقيمين واللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية من شأنه أن ينعكس على المنتخب الوطني الأول،.

والأندية في مشاركاتها الخارجية في القارة الآسيوية، ونأمل أن يحقق منتخبنا الوطني إنجاز الصعود إلى كأس العالم مع مدربه الجديد الروماني أولاريو كوزمين.

ولدينا تفاؤل في الشارع الرياضي بالوصول إلى حلم المونديال، إضافة إلى مشاركة قوية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل واستثمار إنجاز الشارقة بحصوله على دوري أبطال آسيا 2، وأن يحالف العين التوفيق بمشاركة إيجابية في كأس العالم للأندية المقررة في شهر يونيو المقبل كونها ليست مجرد مشاركة بل تسويق لكرة القدم الإماراتية، ونأمل من إدارة العين إبرام تعاقدات على مستوى الحدث.

خالد عبيد

ارتفاع نسبي

من جانبه، أكد خالد عبيد، المحلل الفني، مدير فريق النصر السابق، أن الموسم الحالي شهد ارتفاعاً نسبياً في المستوى بالنسبة لبعض الأندية التي استفادت من القرار أبرزها شباب الأهلي والشارقة وبدرجة أقل الوصل والوحدة والجزيرة.

لكن باقي الأندية لم نشهد مستوى فنياً مرتفعاً مقارنة بفرق المنافسة، مشيراً إلى أن الموسم لم يشهد تألقاً لافتاً أو لاعباً أجنبياً خطف الأضواء بشكل كبير على مدار الموسم.

وقال: ((أعتقد أن شباب الأهلي والشارقة استفادا فعلياً من قرار مشاركة 7 لاعبين أجانب ومقيمين في المباريات، بالطبع لا نتحدث عن اللاعبين الذين حصلوا على الجنسية الإماراتية وشاركوا كلاعبين مواطنين،.

وبالتالي على مستوى الأندية المنافسة استفادت من لاعبيها الذين أكملوا السنوات الخمس، إلا أن اختيارات الأندية من اللاعبين في بداية الموسم أو انتقالات يناير لم تكن بالشكل المطلوب ولم تنعكس كثيراً على المستوى الفني بشكل عام للدوري)).

تأثير

وأضاف: ((بالتأكيد ارتفاع تصنيف دورينا في الاتحاد الآسيوي إلى التصنيف الرابع والثاني على مستوى الغرب يعود إلى ما حققه الشارقة بحصوله على دوري أبطال آسيا ، .

لكن بالنظر إلى المستوى الفني إجمالاً لمباريات الدوري فإن الأمر لم يختلف كثيراً من الناحية الفنية عن سنوات ماضية، هناك تحسن بالطبع لكن ليس بالدرجة المأمولة كون اختيارات الأندية من اللاعبين كان يجب أن تكون أفضل)).

وتابع: ((طبيعي ألا ينعكس القرار بصورة مباشرة في الموسم الأول لتطبيقه، والمفترض أن يظهر تأثيره بشكل أكبر فنياً في المواسم القادمة بشرط أن تحسن الأندية اختياراتها في التعاقدات وإلا سنكون محلك سر،.

كما أن مشاركة هذا العدد من شأنه أن يتيح للأندية الاستعانة بعدد أكبر من المقيمين خلال المباريات وبالتالي انعكاسه على المنتخب في حال تجنيس عناصر جديدة متميزة)).

وطالب عبيد الأندية بالتركيز على نوعية وجودة الأجانب والتعاقد مع عناصر على أعلى مستوى بإمكانها المساهمة في رفع المستوى الفني لدوري المحترفين، مؤكداً على أهمية النظرة الفنية ودراسة الاحتياجات جيداً قبل الإقدام على أي استقطابات جديدة.

عبدالله مسفر:

القرار لم يحدث فارقاً كبيراً نتيجة تعاقدات لم تقدم الإضافة

أحمد العوضي:

جودة الأجانب والمقيمين في أندية كثيرة أقل من المتوقع

خالد عبيد:

شباب الأهلي والشارقة الأكثر استفادة ولم نشهد من يخطف الأضواء