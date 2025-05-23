"الأبيض" يترقب قرعة كأس العرب والجوائز 36.5 مليون دولار

MENAFN - Al-Bayan) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) عن المنتخبات المشاركة في النسخة 11 من كأس العرب 2025، وستكون النسخة الثانية التي تنظّم تحت رعاية ((فيفا))، بعد أن كانت النسخ السابقة تُدار من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتحتضن قطر بطولة كأس العرب للمرة الثالثة في تاريخها، بعد استضافتها نسختي 1998 و2021، وستقام المنافسات في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً عربياً.

وسيكون منتخبنا الوطني الأول، ضمن المنتخبات المتأهلة مباشرة للمشاركة في دور المجموعات للبطولة، والتي ستجرى مراسم قرعة مبارياتها غداً الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة.

وينضم ((الأبيض)) إلى المنتخبات المتأهلة مباشرة لدور مجموعات البطولة، إلى جانب منتخبات العراق، الأردن، قطر، السعودية، الجزائر، مصر، والمغرب وتونس، وذلك بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وهناك 7 منتخبات متبقية، فسيتم تحديدها من خلال تصفيات تُقام في الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر المقبل، بمشاركة 14 منتخباً، وتقام بنظام مباراة واحدة في العاصمة القطرية الدوحة، وهي منتخبات البحرين، الكويت، لبنان، عمان، فلسطين، سوريا، اليمن، جزر القمر، جيبوتي، ليبيا، موريتانيا، الصومال، جنوب السودان والسودان.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب، أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، بما يمثل معياراً جديداً ويضع كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات العالمية.