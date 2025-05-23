الإمارات عضواً في هيئة الملاكمة العالمية

الإمارات عضواً في هيئة الملاكمة العالمية
والمشاركة في البطولات العالمية، وتخوّل العضوية للاتحادات الجديدة المشاركة في البطولات العالمية، بما فيها بطولة العالم المقبلة في ليفربول في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025.
تُعد هيئة الملاكمة العالمية الكيان الدولي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية لإدارة رياضة الملاكمة، وتأسست في أبريل 2023 بهدف ضمان استمرار اللعبة ضمن البرنامج الأولمبي.
وأكدت الهيئة أن الاتحادات الجديدة ومنها الإمارات، استوفت معايير اعتماد دقيقة تتضمن الشفافية، ومكافحة المنشطات، وحوكمة النزاعات، والاعتراف الرسمي من الجهات الرياضية الوطنية.
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