الإمارات عضواً في هيئة الملاكمة العالمية

MENAFN - Al-Bayan) اعتمدت ((هيئة الملاكمة العالمية)) عضوية اتحاد الإمارات للملاكمة ضمن قائمة ضمت 17 اتحاداً وطنياً جديداً، ليرتفع عدد الدول الأعضاء إلى 106 دول حول العالم، يأتي انضمام الإمارات تأكيداً على التزامها بتعزيز حضورها في الساحة الدولية للملاكمة.

والمشاركة في البطولات العالمية، وتخوّل العضوية للاتحادات الجديدة المشاركة في البطولات العالمية، بما فيها بطولة العالم المقبلة في ليفربول في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025.

تُعد هيئة الملاكمة العالمية الكيان الدولي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية لإدارة رياضة الملاكمة، وتأسست في أبريل 2023 بهدف ضمان استمرار اللعبة ضمن البرنامج الأولمبي.

وأكدت الهيئة أن الاتحادات الجديدة ومنها الإمارات، استوفت معايير اعتماد دقيقة تتضمن الشفافية، ومكافحة المنشطات، وحوكمة النزاعات، والاعتراف الرسمي من الجهات الرياضية الوطنية.