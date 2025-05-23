العين يهزم النصر قبل مغامرة مونديال الأندية بأمريكا

MENAFN - Al-Bayan) دبي – عدنان الغربي، أبوظبي-محمد صادق، الفجيرة- محمد فضل

حقق فريق العين فوزاً معنوياً على النصر بثنائية نظيفة في المباراة، التي جمعتهما مساء أمس، على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة أنهى الزعيم موسمه في المركز الخامس بـ 44 نقطة، مقابل 38 نقطة للنصر. ويغادر العين الأسبوع المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 المقررة بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.ويلعب ((الزعيم)) في المجموعة السابعة، مع أندية مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والوداد البيضاوي المغربي.

وبالعودة إلى مباراة النصر، فقد فرض فيها العين إيقاعه مبكراً، مستفيداً من الغيابات المؤثرة التي شهدتها تشكيلة النصر، ولم ينتظر طويلاً حتى نجح مهاجمه المتألق كودجو لابا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 15 من ركلة جزاء منحها الحكم للزعيم بعد العودة لتقنية ((الفار)).

وأضاف كاكو الهدف الثاني في الدقيقة 18، وحاول النصر تقليل الفارق وضغط بثقله على دفاع العين لكنه لم يخلق فرصاً حقيقية أمام مرمى خالد، باستثناء تسديدة واحدة من أقدام المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 37.

وواصل هجماته التي افتقدت إلى اللمسة الأخيرة، في المقابل تفوق العين في الاستحواذ على الكرة والانتشار الجيد ما مكنه من حسم نتيجة الشوط الأول بثنائية نظيفة.

في الشوط الثاني، كثف النصر محاولاته بحثاً عن التسجيل، وأشرك مدربه المهاجم المتألق عبدالله توري، وتحسّن أداء النصر مقارنة بالفترة الأولى رغم الخروج الاضطراري لعثمان بوسعيد بسبب الإصابة، ولعب البديل سالم السومحي ركلة حرة مباشرة في المرمى حولها خالد عيسى بصعوبة إلى الركنية.

ورد العين بهجمة خطرة قادها سفيان رحيمي الذي سدد الكرة في المرمى، لكن سمير مميشيفيتش نجح في إبعادها إلى الركنية، وتواصل اللعب سجالاً بين الفريقين حتى انتهاء المباراة بفوز الزعيم.

وتعد هذه المباراة الأخيرة في مشوار المدرب الهولندي ألفريد شرودر مع النصر بعد موسم متواضع للفريق، اكتفى خلاله بحصد لقب ((السوبر الإماراتي القطري)) بعد فوزه على قطر القطري 5 - 1، فيما خرج من كأس رئيس الدولة من دور الـ16، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي من ربع النهائي، ومن نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية.

على جانب آخر، تستكمل مباريات الجولة الـ 26 الأخيرة، اليوم بمباراتين، في الأولى يستقبل فريق بني ياس على ملعبه بالشامخة في أبوظبي، فريق اتحاد كلباء، في مواجهة من أجل تحسين المراكز.

ويبحث بني ياس الذي يحتل المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة عن إنهاء الموسم بفوز غائب في آخر 9 جولات من الدوري لم يعرف خلالها الفريق طعم الانتصار، وإذا أراد بني ياس إنهاء موسمه المخيب في مركز أفضل من المركز الثاني عشر فرغم أنه مطالب بالفوز لكنه في الوقت نفسه ينتظر تعثر أحد الفريقين؛ البطائح أو عجمان للقفز إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، من جهته، يسعى كلباء إلى تعويض جماهيره خسارة نقاط مباراته الماضية أمام النصر 2 - 3، فضلاً عن التقدم نحو المركز الثامن، ويملك كلباء 31 نقطة أبقت الفريق في المركز التاسع.

في اللقاء الثاني، يتطلع فريقا دبا الحصن والعروبة الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى لوداع دوري للمحترفين في أحسن صورة، بلقاء الديربي على ملعب صقر بن محمد القاسمي بخورفكان في تمام الساعة السادسة و 10 دقائق مساءً، واللقاء يدخل في إطار المنافسة الودية بعد هبوط الفريقين.