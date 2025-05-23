منتخبنا يجتاز إجراءات الوزن ببطولة آسيا للجوجيتسو في الأردن

منتخبنا يجتاز إجراءات الوزن ببطولة آسيا للجوجيتسو في الأردن
ويمثل المنتخب الوطني في هذا الاستحقاق القاري 37 لاعباً ولاعبة ضمن فئتي الكبار وتحت الـ 21 عاماً، حيث خضعوا لبرنامج إعداد مكثّف شمل معسكرات تدريبية داخلية وخارجية لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى اللياقة البدنية والمهارات الفنية.
ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة اليوم بمنافسات فئة الكبار للرجال، تليها منافسات السيدات من فئة الكبار غداً الأحد، على أن تُختتم المشاركة بعد غدٍ الاثنين بنزالات فئة تحت الـ 21 عاماً.
وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: ((تمثل المشاركة في بطولة آسيا للجوجيتسو محطة مهمة في مسيرة المنتخب، ونتطلع من خلالها إلى تعزيز ريادة الدولة في هذه الرياضة على المستويين القاري والدولي.
ويعد اجتياز إجراءات الوزن إحدى المؤشرات المهمة على مدى جاهزية أبنائنا وبناتنا لخوض المنافسات، وتضم بعثة المنتخب نخبة من اللاعبين الموهوبين الذين خضعوا لتحضيرات مكثفة، وأظهروا مستويات متقدمة ما يجعلنا واثقين من قدرتهم على المنافسة وتحقيق نتائج تليق باسم الوطن.
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