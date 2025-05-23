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منتخبنا يجتاز إجراءات الوزن ببطولة آسيا للجوجيتسو في الأردن

منتخبنا يجتاز إجراءات الوزن ببطولة آسيا للجوجيتسو في الأردن

2025-05-23 07:15:10
(MENAFN- Al-Bayan) اجتاز لاعبو المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة ((مبادلة للاستثمار))، بنجاح إجراءات الوزن الرسمية في العاصمة الأردنية عمان، تمهيداً لانطلاق النسخة التاسعة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي تُقام خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو الجاري.

ويمثل المنتخب الوطني في هذا الاستحقاق القاري 37 لاعباً ولاعبة ضمن فئتي الكبار وتحت الـ 21 عاماً، حيث خضعوا لبرنامج إعداد مكثّف شمل معسكرات تدريبية داخلية وخارجية لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى اللياقة البدنية والمهارات الفنية.

ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة اليوم بمنافسات فئة الكبار للرجال، تليها منافسات السيدات من فئة الكبار غداً الأحد، على أن تُختتم المشاركة بعد غدٍ الاثنين بنزالات فئة تحت الـ 21 عاماً.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: ((تمثل المشاركة في بطولة آسيا للجوجيتسو محطة مهمة في مسيرة المنتخب، ونتطلع من خلالها إلى تعزيز ريادة الدولة في هذه الرياضة على المستويين القاري والدولي.

ويعد اجتياز إجراءات الوزن إحدى المؤشرات المهمة على مدى جاهزية أبنائنا وبناتنا لخوض المنافسات، وتضم بعثة المنتخب نخبة من اللاعبين الموهوبين الذين خضعوا لتحضيرات مكثفة، وأظهروا مستويات متقدمة ما يجعلنا واثقين من قدرتهم على المنافسة وتحقيق نتائج تليق باسم الوطن.

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