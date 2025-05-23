"الثقة الدولية" كقوة ناعمة إماراتية

MENAFN - Al-Bayan) في خضم التغطية العالمية لجولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخليجية، أجد نفسي أتوقف عند سؤال كان يتكرر في وسائل الإعلام، في ماذا تختلف الإمارات عن غيرها كي تغير من تفاصيل استقبال ترامب، وماذا ستفعل كي تجد من الفريق المرافق له للاهتمام بهذه المحطة الخليجية؟

بداية، لعل التميّز والإبهار في أي عمل إماراتي من أقدم فنونها، خاصة في المجالات التنموية وصلت إلى الفضاء، وهذا شكل من أشكال بناء صورة الدولة في ذهنية الرأي العام العالمي الذي هو في عصرنا تندرج تحت بند ((القوة الناعمة)).

. هذا الإبهار كان حاضراً في استقبال الرئيس ترامب في دولة الإمارات ليس فقط في حفاوة الاستقبال الذي يليق برئيس الدولة العظمى الوحيدة في العالم، بل في الرسائل السياسية الإماراتية إلى العالم على اعتبار أن الاهتمام الإعلامي العالمي للرئيس ترامب فرصة لتمرير الرسائل الوطنية للدولة التي يزورها.

اهتمامي بالسؤال لأنه في شكله الأولي بريء، وعلينا أن ننظر إليه من هذه الزاوية لا أكثر من منطلق حقنا كإماراتيين التعبير عما نعتقده عن دولتنا، وإذا ما بعدنا عن صفاء النية فإن الأمر لا يخلو من كونه غيرة .

ولكنها من نوع الغيرة المحمودة لدى الإعلاميين الباحثين عن التميّز والتفرد من منطلق صفتين هما جزء من التركيبة النفسية لأي إعلامي مهني. الصفة الأولى: الفضول الصحفي وهذا ما يجعل إعلامي يختلف عن آخر، وأظن أن في زمن البحث عن المشاهد لا من تطوير هذه الصفة كي تضمن المتابع.

الصفة الثانية لتركيبة الإعلامي فيزيائياً: إنها مهنة البحث عن المتاعب، وهنا أرجع إلى براءة السؤال، فقد يفهم آخر طرح مثل هذا السؤال بأنه التشكيك في قدرة الإمارات على تقديم الجديد.

ولكن في جانب آخر قد يفهم كذلك استفزاز الضيف وإعطاء مساحة له لتفسير قدرات وإمكانات دولة الإمارات في إبهار العالم، لأن عادة إجابة الضيف تكون على حجم ونوع السؤال، فالمحاور الجيد هو من يعرف كيف يستخرج من الضيف المعلومة، وهذا لا يتم إلا بالحوار التفاعلي والحضور الذهني للضيف.

السؤال طرح فعلاً في إحدى القنوات التلفزيونية بطريقة مباشرة وليس من وحي خيال الكاتب، بل البعض علق في وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: كنا نعتقد أن زيارة ترامب إلى الإمارات ليس سوى استكمال للجولة الخليجية.

ولكن بمجرد وصوله تغير الأمر ليبدو وكأن الجولة انطلقت من الإمارات ليس في حفاوة الاستقبال ولكن وهذا هو المهم، في الرسائل الدولية والإنسانية التي مررتها دولة الإمارات.

فأما الرسائل التي مررتها الإمارات عالمياً من خلال تواجد الرئيس ترامب في الإمارات أنها ليست فقط دولة تنموية عالية المستوى وأنها متقدمة حضارياً واقتصادياً، وإنما فيها جوانب إنسانية قيّمة.

وذلك من خلال الرسالة الرمزية لجامع الشيخ زايد المحطة الأولى في زيارة الرئيس ترامب في الإمارات، فالمسجد ليس فقط للعبادة والصلاة بل يحمل أيضاً رمزية المعني الإنساني للجامع، خاصة وأن ترامب يعتبر من المحافظين دينياً.

وأما رسالة التفاصيل الأمريكية لمكانة الإمارات دولياً فتمثلت في الاتفاق على بناء مجمع الذكاء الاصطناعي الذي يعد الأضخم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيسمح للإمارات استيراد شرائح متطورة بعضها يعتبر من المحظورات الأمريكية واستخدم حوالي نصف سكان الكرة الأرضية.

في الإمارات لا يوجد شيء يحدث صدفة، فكل ما يحصل مخطط ومدروس..، وعليه فإذا كانت الإمارات مارست فنها في إبهار العالم في استقبال الرئيس ترامب.

وبعد أن بينت الإمارات أن هناك علاقة خاصة بين القائدين الأمريكي والإماراتي من خلال الحديث الودي بينهما إلى درجة أن طبيعة التغطية الإعلامية الغربية تغيرت للجولة الخليجية، فبعد كل ذلك، علينا أن ندرك بأن الاختلاف بين دولة الإمارات وغيرها من دول العالم موضوعي ومرتكز على أسس عملية وقوية.

إن طبيعة العمل في العلاقات الدولية يحتاج إلى وضوح في المواقف خاصة في القضايا التي تخص الإنسانية وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين وهذا ما تفعله الإمارات.

ويحتاج هذا العمل أن يكون مستمراً، بحيث تستشعره المنظمات الدولية وتقتنع به العواصم صاحبة القرار الدولي، فيتحول الأمر إلى أن تكون الدولة محل ثقة المجتمع الدولي، وبعدها تتحول تلك الثقة لتكون قوة ناعمة تسخّر لخدمة الأهداف الوطنية.