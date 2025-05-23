قمة الإعلام العربي.. حيث يلتقي الفكر وتُصاغ الرسالة

MENAFN - Al-Bayan) في السادس والعشرين من مايو، تُفتح نوافذ الحرف، ويُضاء أفق الكلمة، حين تحتضن دبي قمة الإعلام العربي 2025 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مشهد لا يُشبه إلا ذاته... لقاءٌ للقيادات، للعقول المبدعة، ولمن لا يزال يؤمن أن الإعلام رسالة، لا مجرد وسيلة.

ليست قمة تقليدية تزدحم فيها المقاعد، بل هي مساحة حرة للفكر.. يُشارك فيها أكثر من 6000 إعلامي وخبير وصانع محتوى، يجتمعون ليرسموا ملامح المرحلة القادمة من الإعلام العربي، في زمن تعصف به المتغيرات وتُختبر فيه القيم يوماً بعد يوم.

تحت مظلة هذه القمة، تتكامل الرؤى من خلال منتدى الإعلام العربي، والمنتدى الإعلامي للشباب، إلى جانب جوائز التميز والإبداع الإعلامي التي تحتفي بمن جعل من الحروف وطناً ومن المنصة منبراً للأثر. وجائزة رواد التواصل الاجتماعي التي تعترف بأن التأثير لم يعد مقصوراً على الشاشات.. بل يُصنع من قلب الحدث، والكلمة العابرة، والموقف الصادق.

لكن ما يجعل هذه القمة استثنائية، ليس عدد الحضور، ولا ضجيج الأضواء، بل محاورها العميقة التي تلامس صميم المهنة: من التحول الرقمي إلى دور الذكاء الاصطناعي، من صناعة المحتوى إلى أخلاقيات المهنة إلى تمكين المرأة والشباب في الإعلام. كأنما القمة تقول لنا: الإعلام لا يموت.. بل يولد من جديد، حين نمنحه فكراً وضميراً. وأنها خارطة طريق لمستقبل أكثر وعياً وحرية.

هذه القمة ليست مناسبة رسمية فحسب، بل دعوة للتأمل، للتجدد، ولإعادة تعريف الصوت العربي في عالم يموج بالتغيير. إنها مساحة نادرة، حيث يلتقي القديم بالجديد، ويصافح المستقبل مَن يملك الشجاعة على أن يكتبه.

قمة الإعلام العربي.. هي وعد بأن الكلمة لن تندثر، بل ستبقى حيّة، ما دام هناك مَن يكتبها بحُب ويُنطقها بصدق. ويؤمن أنها حين تُنطق بضمير قادرة على أن تغير العالم.