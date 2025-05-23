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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 53822 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 53822 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

2025-05-23 10:07:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 53,822 شهيدا، و122,382 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.
وذكرت "صحة غزة" في بيان، أن من بين الحصيلة 3,673 شهيدا، و10,341 إصابة، منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 60 شهيدا، و185 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، لافتة النظر أن هذه الإحصائية لا تشمل شمال القطاع؛ لصعوبة الوصول إلى الضحايا، إذ ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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