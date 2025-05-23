ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 53822 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 53822 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 53,822 شهيدا، و122,382 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.
وذكرت "صحة غزة" في بيان، أن من بين الحصيلة 3,673 شهيدا، و10,341 إصابة، منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 60 شهيدا، و185 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، لافتة النظر أن هذه الإحصائية لا تشمل شمال القطاع؛ لصعوبة الوصول إلى الضحايا، إذ ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وذكرت "صحة غزة" في بيان، أن من بين الحصيلة 3,673 شهيدا، و10,341 إصابة، منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 60 شهيدا، و185 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، لافتة النظر أن هذه الإحصائية لا تشمل شمال القطاع؛ لصعوبة الوصول إلى الضحايا، إذ ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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