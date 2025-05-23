الرئيس يلتقي مع الفصائل الفلسطينية في لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت /PNN / التقى الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، مع الفصائل الفلسطينية في لبنان، بمقر إقامته بالعاصمة بيروت، وذلك على هامش زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وأكد الرئيس أهمية تحقيق الوحدة الوطنية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

وتطرق الرئيس، إلى اللجنة المشتركة الفلسطينية – اللبنانية التي تمت تشكيلها من أجل تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

كما شدد الرئيس خلال اللقاء، على أهمية الالتزام بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، والالتزام بأمن واستقرار لبنان الشقيق وتعزيز التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وجدد الرئيس التأكيد على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني، مشددا على أهمية المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الذي سينعقد الشهر المقبل، لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، وحشد الجهود للمزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.