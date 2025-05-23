سفيرنا في سراييڤو يبحث مع وزير دفاع البوسنة والهرسك تفعيل الاتفاقيات الثنائية

سفيرنا في سراييڤو يبحث مع وزير دفاع البوسنة والهرسك تفعيل الاتفاقيات الثنائية
بحث سفيرنا في سراييڤو صلاح البناي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في البوسنة والهرسك زوكان هيليز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية لا سيما في ظل التطور الذي تشهده الصناعة العسكرية في البوسنة والهرسك.
وقالت سفارة الكويت لدى البوسنة والهرسك، في بيان تلقته «كونا»، إن ذلك جاء خلال لقاء عقد بمكتب هيليز في مقر وزارة دفاع البوسنة والهرسك.
وأضافت أن الجانبين تناولا كذلك الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين وسبل تفعيلها ودعوة الوفود العسكرية المتخصصة من البلدين لتبادل الزيارات وبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي.
كما جرى بحث الأوضاع الراهنة في غرب البلقان وتأثير التوترات في العالم على الاستقرار بالمنطقة وجهود كلا البلدين في إحلال السلام.
وأشار البيان إلى أن السفير البناي شارك في زيارة ميدانية نظمتها وزارة الدفاع في البوسنة والهرسك لعدد من مصانع السلاح الأسبوع الماضي للاطلاع عن كثب على آخر ما وصل إليه التصنيع العسكري، وأشاد خلالها بمستوى التطور النوعي الذي تشهده البوسنة والهرسك في هذا المجال.
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