  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سفيرنا في سراييڤو يبحث مع وزير دفاع البوسنة والهرسك تفعيل الاتفاقيات الثنائية

سفيرنا في سراييڤو يبحث مع وزير دفاع البوسنة والهرسك تفعيل الاتفاقيات الثنائية

2025-05-23 10:04:51
(MENAFN- Al-Anbaa)

بحث سفيرنا في سراييڤو صلاح البناي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في البوسنة والهرسك زوكان هيليز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية لا سيما في ظل التطور الذي تشهده الصناعة العسكرية في البوسنة والهرسك.

وقالت سفارة الكويت لدى البوسنة والهرسك، في بيان تلقته «كونا»، إن ذلك جاء خلال لقاء عقد بمكتب هيليز في مقر وزارة دفاع البوسنة والهرسك.

وأضافت أن الجانبين تناولا كذلك الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين وسبل تفعيلها ودعوة الوفود العسكرية المتخصصة من البلدين لتبادل الزيارات وبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي.

كما جرى بحث الأوضاع الراهنة في غرب البلقان وتأثير التوترات في العالم على الاستقرار بالمنطقة وجهود كلا البلدين في إحلال السلام.
وأشار البيان إلى أن السفير البناي شارك في زيارة ميدانية نظمتها وزارة الدفاع في البوسنة والهرسك لعدد من مصانع السلاح الأسبوع الماضي للاطلاع عن كثب على آخر ما وصل إليه التصنيع العسكري، وأشاد خلالها بمستوى التطور النوعي الذي تشهده البوسنة والهرسك في هذا المجال.

MENAFN23052025000130011022ID1109587697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث