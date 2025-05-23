94 % من مستشفيات غزة مدمرة أو متضررة وألمانيا المساعدات التي سمحت بها إسرائيل لغزة قليلة ومتأخرة جدا

كشفت منظمة الصحة العالمية أن 94% من جميع مستشفيات قطاع غزة دمرت أو تضررت، محذرة من انهيار وشيك للنظام الصحي في قطاع غزة، فيما جددت قوات الاحتلال غاراتها على مناطق مختلفة من القطاع الجمعة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، من بينهم عناصر لتأمين المساعدات.

وقالت المنظمة إن 4 مستشفيات رئيسية بغزة اضطرت لتعليق خدماتها الأسبوع الماضي بسبب تعرضها لهجمات، مشيرة إلى أن الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء تهدد بتوقف مزيد من المرافق الصحية في غزة عن العمل.

وأكدت أن مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا في الإمدادات وارتفاعا في عدد المصابين وانعداما للأمن.

إلى ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن شاحنات المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة هذا الأسبوع «قليلة جدا ومتأخرة جدا».

وأضاف المتحدث «هذا قليل جدا ومتأخر جدا وبطيء جدا.. يتعلق الأمر الآن بزيادتها بشكل كبير.. وضمان وصول هذه المساعدات إلى الناس حتى تنتهي المعاناة في قطاع غزة».

في غضون ذلك، أكدت وزارة الصحة بغزة استشهاد 40 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الجمعة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في جباليا البلد شمالي القطاع، وأكد تسجيل أكثر من 50 شهيدا ومفقودا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى مكونا من عدة طوابق يعود لعائلة دردونة.

ونقلت قناة «الجزيرة» عن فرق الدفاع المدني والخدمات الطبية أنهم يعملون بإمكانات محدودة جدا لمحاولة انتشال الجثث وإنقاذ العالقين.

وتشهد جباليا البلد منذ أيام غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة أوقعت عشرات بين شهداء ومصابين.

وقال المكتب الإعلامي إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة أخرى أسفرت عن استشهاد 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح وسط القطاع.

ونقلت الجزيرة عن مصادر طبية ومصادر في الدفاع المدني الفلسطيني أن 4 فلسطينيين، منهم طفلان، استشهدوا في غارة إسرائيلية بمدينة غزة، وقالت إن الغارة استهدفت شقة سكنية عند مفترق عبدالعال بشارع الجلاء، حيث نقلت فرق الخدمات الطبية الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

واضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأفاد باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس بقصف مدفعي.

شمالا، أكدت «الجزيرة» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف لعدد من المباني.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قصف الاحتلال مستودع الأدوية في مستشفى العودة شمالي قطاع غزة إمعان في استهداف القطاع الصحي، وأضافت «حماس» أن الاحتلال يواصل انتهاك القوانين الدولية والأعراف الإنسانية باستهدافه المباشر للمستشفيات والمنازل المأهولة.

وأشارت إلى أن «مجازر جيش الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة جريمة حرب وحشية متجددة ومحاولة فرض تهجير قسري».

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك فورا بخطوات تضمن وقف المجزرة المروعة في القطاع.

كما وجهت نداء إلى الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم للخروج والتضامن مع شعبنا في قطاع غزة.