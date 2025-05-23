94 % من مستشفيات غزة مدمرة أو متضررة وألمانيا المساعدات التي سمحت بها إسرائيل لغزة قليلة ومتأخرة جدا

94 % من مستشفيات غزة مدمرة أو متضررة وألمانيا المساعدات التي سمحت بها إسرائيل لغزة قليلة ومتأخرة جدا
كشفت منظمة الصحة العالمية أن 94% من جميع مستشفيات قطاع غزة دمرت أو تضررت، محذرة من انهيار وشيك للنظام الصحي في قطاع غزة، فيما جددت قوات الاحتلال غاراتها على مناطق مختلفة من القطاع الجمعة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، من بينهم عناصر لتأمين المساعدات.
وقالت المنظمة إن 4 مستشفيات رئيسية بغزة اضطرت لتعليق خدماتها الأسبوع الماضي بسبب تعرضها لهجمات، مشيرة إلى أن الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء تهدد بتوقف مزيد من المرافق الصحية في غزة عن العمل.
وأكدت أن مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا في الإمدادات وارتفاعا في عدد المصابين وانعداما للأمن.
إلى ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن شاحنات المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة هذا الأسبوع «قليلة جدا ومتأخرة جدا».
وأضاف المتحدث «هذا قليل جدا ومتأخر جدا وبطيء جدا.. يتعلق الأمر الآن بزيادتها بشكل كبير.. وضمان وصول هذه المساعدات إلى الناس حتى تنتهي المعاناة في قطاع غزة».
في غضون ذلك، أكدت وزارة الصحة بغزة استشهاد 40 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الجمعة.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في جباليا البلد شمالي القطاع، وأكد تسجيل أكثر من 50 شهيدا ومفقودا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى مكونا من عدة طوابق يعود لعائلة دردونة.
ونقلت قناة «الجزيرة» عن فرق الدفاع المدني والخدمات الطبية أنهم يعملون بإمكانات محدودة جدا لمحاولة انتشال الجثث وإنقاذ العالقين.
وتشهد جباليا البلد منذ أيام غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة أوقعت عشرات بين شهداء ومصابين.
وقال المكتب الإعلامي إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة أخرى أسفرت عن استشهاد 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح وسط القطاع.
ونقلت الجزيرة عن مصادر طبية ومصادر في الدفاع المدني الفلسطيني أن 4 فلسطينيين، منهم طفلان، استشهدوا في غارة إسرائيلية بمدينة غزة، وقالت إن الغارة استهدفت شقة سكنية عند مفترق عبدالعال بشارع الجلاء، حيث نقلت فرق الخدمات الطبية الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
واضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأفاد باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس بقصف مدفعي.
شمالا، أكدت «الجزيرة» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف لعدد من المباني.
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قصف الاحتلال مستودع الأدوية في مستشفى العودة شمالي قطاع غزة إمعان في استهداف القطاع الصحي، وأضافت «حماس» أن الاحتلال يواصل انتهاك القوانين الدولية والأعراف الإنسانية باستهدافه المباشر للمستشفيات والمنازل المأهولة.
وأشارت إلى أن «مجازر جيش الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة جريمة حرب وحشية متجددة ومحاولة فرض تهجير قسري».
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك فورا بخطوات تضمن وقف المجزرة المروعة في القطاع.
كما وجهت نداء إلى الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم للخروج والتضامن مع شعبنا في قطاع غزة.
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