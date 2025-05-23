المرور تمنع دراجات توصيل الطلبات خلال فترة الظهيرة اعتبارا من أول يونيو المقبل

‏اعلنت وزارة الداخلية حظر تشغيل الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة مساء وذلك اعتبارا من الاول من يونيو المقبل وحتي نهاية اغسطس نظرا لارتفاع درجات الحرارة وذلك في كافة الطرقات،مبينة أن هناك إجراءات مشددة في حال مخالفة القرار.

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