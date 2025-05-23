وزيرة الأشغال انطلاق أعمال صيانة طريق العبدلي ضمن خطة تطوير شبكة الطرق في البلاد

وزيرة الأشغال انطلاق أعمال صيانة طريق العبدلي ضمن خطة تطوير شبكة الطرق في البلاد
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الفرق الفنية باشرت أعمال فرش طبقة إسفلت نوع «Type 3» مع الالتزام بالجودة والمواصفات المعتمدة
عاطف رمضان
في إطار تنفيذ خطة وزارة الأشغال العامة لتحديث وتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق في البلاد، أعلنت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان عن انطلاق أعمال صيانة جذرية لطريق العبدلي، وذلك ضمن حزمة العقود الجديدة المخصصة لصيانة الطرق السريعة والداخلية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الأعمال تأتي ضمن 18 ممارسة كبرى تغطي جميع محافظات الكويت، وتهدف إلى رفع كفاءة الطرق وتعزيز مستويات السلامة، بما يتماشى مع المعايير الهندسية العالمية.
وأوضحت د.المشعان أن أعمال الصيانة الجذرية والدورية تسهم في إطالة العمر الافتراضي للبنية التحتية، وتقلل من الحاجة إلى إعادة إنشاء الطرق مستقبلا، ما يعزز الاستدامة ويخفض التكاليف على المدى الطويل.
في هذا الإطار، أوضح مشرف أعمال مشروع طريق العبدلي م.عيد الرشيدي أن الفرق الفنية باشرت أعمال فرش طبقة جديدة من الإسفلت من النوع «Type 3»، لافتا إلى أن الأعمال تسير وفق جدول زمني مدروس وتحت إشراف مباشر لضمان الالتزام بالجودة والمواصفات المعتمدة.
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