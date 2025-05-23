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وزيرة الأشغال انطلاق أعمال صيانة طريق العبدلي ضمن خطة تطوير شبكة الطرق في البلاد

وزيرة الأشغال انطلاق أعمال صيانة طريق العبدلي ضمن خطة تطوير شبكة الطرق في البلاد

2025-05-23 10:04:50

(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الفرق الفنية باشرت أعمال فرش طبقة إسفلت نوع «Type 3» مع الالتزام بالجودة والمواصفات المعتمدة

عاطف رمضان

في إطار تنفيذ خطة وزارة الأشغال العامة لتحديث وتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق في البلاد، أعلنت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان عن انطلاق أعمال صيانة جذرية لطريق العبدلي، وذلك ضمن حزمة العقود الجديدة المخصصة لصيانة الطرق السريعة والداخلية.

وأكدت الوزيرة أن هذه الأعمال تأتي ضمن 18 ممارسة كبرى تغطي جميع محافظات الكويت، وتهدف إلى رفع كفاءة الطرق وتعزيز مستويات السلامة، بما يتماشى مع المعايير الهندسية العالمية.

وأوضحت د.المشعان أن أعمال الصيانة الجذرية والدورية تسهم في إطالة العمر الافتراضي للبنية التحتية، وتقلل من الحاجة إلى إعادة إنشاء الطرق مستقبلا، ما يعزز الاستدامة ويخفض التكاليف على المدى الطويل.

في هذا الإطار، أوضح مشرف أعمال مشروع طريق العبدلي م.عيد الرشيدي أن الفرق الفنية باشرت أعمال فرش طبقة جديدة من الإسفلت من النوع «Type 3»، لافتا إلى أن الأعمال تسير وفق جدول زمني مدروس وتحت إشراف مباشر لضمان الالتزام بالجودة والمواصفات المعتمدة.

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