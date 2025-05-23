بلدية العين تطلق حملة "العين تستاهل" لتعزيز المسؤولية المجتمعية

MENAFN - Al-Bayan) أطلقت بلدية مدينة العين الخضراء ضمن مؤتمر صحفي نظمته صباح أمس، حملة ((العين تستاهل))، والتي تمتد من 22 مايو إلى نهاية العام 2025، لتعزيز النظافة والمظهر الحضري في منطقة العين، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري بالإمارة.

وقال راشد مصبح المنعي، المدير العام لبلدية مدينة العين: ((يسرّنا اليوم أن نُعلن عن إطلاق حملة ((العين تستاهل))، تحت شعار ((كن جزءاً من المدينة، وحافظ على نظافتها))، وهي حملة توعوية مجتمعية متكاملة تنظمها بلدية مدينة العين، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص. ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق نتائج ملموسة، من أبرزها رفع مستوى الوعي العام بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لمنطقة العين، والحد من مظاهر التشوّه البصري في المدينة بشكل ملحوظ، وتعزيز مشاعر الانتماء والمسؤولية لدى السكان والزوار، بما يُسهم في استدامة جمال المدينة وازدهارها)).

وأوضح أحمد الكويتي، مدير إدارة عمليات خدمات المجتمع ببلدية مدينة العين، أن حملة العين تستاهل تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة المنطقة ورفع مستوى الوعي بأهمية الإبلاغ عن المشوهات والمخالفات التي تؤثر سلباً على جمالية منطقة العين، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية المتعلقة بالنظافة والاهتمام بالمظهر العام بين جميع فئات المجتمع، علاوة على تغيير السلوكيات السلبية المرتبطة بالرمي العشوائي والتشويه البصري.

وأضاف الكويتي: ((تسعى البلدية من خلال حملة العين تستاهل، إلى تسليط الضوء على دور الفرد في الحفاظ على جمال المدينة وبيئتها، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في أنشطة توعوية ميدانية وتفاعلية تهدف إلى تعزيز الحس بالمسؤولية المجتمعية، وتوظيف الأدوات الرقمية والإعلامية المتاحة لنشر الرسائل التوعوية بشكل فعّال وواسع)). مؤكداً على أن الحملة ستتضمن أربعة مبادرات مجتمعية تهدف إلى إشراك وتوعية المجتمع المحلي بمختلف فئاته، منها مبادرة ((مدينتي مسؤوليتي)) والتي تستهدف طلاب المدارس لتعزيز وتجسيد قيم المسؤولية المجتمعية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمرافق، ومبادرة ((المقاول الواعي))، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية في قطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى مبادرة ((وصلتكم واجب))، والتي ستسهم بدورها لتعزيز الدور البلدي من خلال الحرص على توعية السكان بالزيارات الميدانية وزيارات مجالس الأحياء السكنية، فيما ستساهم مبادرة ((أصدقاء الملاعب)) إلى تعزيز وعي مرتادي الملاعب ومستخدميها، من خلال تشجيع السلوكيات الإيجابية والمسؤولة حفاظاً على المرافق الرياضية والعامة.

وتؤكد بلدية مدينة العين من خلال حملة ((العين تستاهل)) على أهمية تظافر الجهود بين مختلف أفراد المجتمع للحفاظ على نظافة منطقة العين وتعزيز جاذبيتها، بما يعكس قيم التقدم والحضارة التي تنتهجها إمارة أبوظبي.