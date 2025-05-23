دالاندز القابضة تطلق دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة "دالاندز القابضة"، بالتعاون مع مجموعة "ماريوت إنترناشيونال" وبدعم من شركة "مرجان"، المطوّر الرئيسي لمشاريع التملك الحر في إمارة رأس الخيمة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مشروع "دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان"، والذي من المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2027.

ويأتي تطوير مشروع ((دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان)) ضمن المخطط الرئيسي لـ((فندق دبليو جزيرة المرجان))، ليعكس نموذجاً متكاملاً يجمع بين خدمات الضيافة الفندقية الفاخرة والمكونات السكنية الراقية، ضمن موقع استراتيجي يُعد من أبرز الوجهات الشاطئية في دولة الإمارات. ويُعد هذا المشروع خطوة محورية في استراتيجية التوسع التي تنتهجها ((دالاندز القابضة)) لتعزيز حضورها في السوق العقارية الإماراتية، مستفيدةً من خبراتها الواسعة في تطوير الوحدات الفاخرة والمساكن ذات التصميم المعماري المتفرد.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة ((مرجان))، أن مشروع ((دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان)) يشكل إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع العالمية المتنامية في الجزيرة، مشيراً إلى أن استقطاب علامات تجارية مرموقة مثل ((فنادق دبليو))، إلى جانب مطورين رياديين يتمتعون بسجل ريادي حافل في تطوير مشاريع الضيافة الفاخرة كـ((دالاندز القابضة))، يعكس الثقة المتزايدة بجزيرة المرجان كمنصة استثمارية عالمية. وأضاف العبدولي أن المشروع من شأنه أن يعزز مكانة الجزيرة كوجهة رائدة للمعيشة الراقية والاستثمار العقاري، إلى جانب مساهمته في تنشيط الحراك الاقتصادي والثقافي في إمارة رأس الخيمة.

من جانبه، أفاد سورابه غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة ((دالاندز القابضة))، بأن إطلاق مشروع ((دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان)) يأتي في إطار رؤية الشركة الطموحة لابتكار وجهات عصرية ترتكز على التصميم المعماري المتفرد، والخدمات الراقية، وأنماط الحياة المتناغمة مع البيئة المحيطة. وأوضح أن دمج 201 وحدة سكنية من ((دبليو رزيدنسز)) مع ((فندق دبليو جزيرة المرجان)) ضمن وجهة واحدة يشكل قيمة مضافة استثنائية، تضمن تقديم تجربة معيشية متكاملة وتتيح لقاطني المشروع التمتع بالخصوصية والرفاهية السكنية، إلى جانب الوصول المباشر إلى خدمات ضيافة عالمية المستوى.

وأضاف غوبتا أن الوحدات السكنية، المفروشة بالكامل، تتميز بإطلالات بحرية خلابة وتصميم يعكس أعلى معايير الفخامة، إلى جانب توفيرها لتجربة سكنية فندقية فريدة مع وصول مباشر إلى الشاطئ، ما يمنح المشروع مكانة استثنائية كوجهة مفضلة لنخبة الباحثين عن أسلوب حياة متكامل وتجربة لا تُضاهى.

من جهته، أكد سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا لدى مجموعة ماريوت إنترناشيونال، أن إطلاق مشروع "دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان" يُشكّل إضافة نوعية إلى محفظة المجموعة المتنامية في قطاع العقارات السكنية الفاخرة على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن المشروع يعكس توجهات ماريوت التوسعية ضمن سوق يزداد فيه الطلب على أنماط المعيشة الراقية والمفاهيم العقارية المتكاملة.