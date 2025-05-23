دبي تسجل أول ربع تريليون درهم مبيعات عقارية في وقت قياسي منذ بداية 2025

MENAFN - Al-Bayan) تجاوز المبيعات العقارية في دبي مستوى ربع تريليون درهم منذ بداية 2025 حتى يوم 22 مايو، في إشارة إلى للتدفقات القوية داخل السوق، وللتأكيد أن وتيرة النمو ستظل مستمرة بحسب رصد لـ "دبليو كابيتال" العقارية .

وأشار الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك منذ بداية العام وحتى يوم 22 مايو 2025، إلى تجاوز المبيعات 250 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 76 ألف صفقة عقارية، توزعت إلى 58.3 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 6100 مبنى، و11700 قطعة أرض.

وسجلت معاملات الرهن خلال الفترة نحو 15.7 ألف عملية بقيمة 66.5 مليار درهم، والهبات 3555 معاملة بقيمة 16.5 مليار درهم.

وكان أول ربع تريليون درهم قد تحقق في عام 2024 خلال فترة الستة أشهر ونصف الأولى من العام، بينما تحققت في عام 2023 خلال 8 أشهر، أما عام 2022 فقد تحققت خلال 11.5 شهرًا.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن وصول المبيعات العقارية في دبي إلى مستوى ربع تريليون درهم منذ بداية 2025 يعد مؤشرًا قويًا على القوة المستمرة للقطاع العقاري في الإمارة.

وأوضح الزرعوني أن هذا الرقم القياسي يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على العقارات، سواء من المستثمرين المحليين أو الدوليين، وهو ما يعزز من جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري.

وقال الزرعوني إن هذا النجاح الكبير يعكس قدرة دبي على جذب الاستثمارات الضخمة بفضل السياسات الاقتصادية المرنة، والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، مثل برامج الإقامة طويلة الأمد وإمكانية التملك الحر في العديد من المشاريع، مشيرًا إلى أن هذه العوامل قد ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة المبيعات العقارية في دبي، مما يعكس الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارة، وكذلك ثقة المستثمرين في استدامة سوق العقارات.

وأوضح الزرعوني أن هذا الارتفاع في المبيعات العقارية يشير أيضًا إلى التوسع المستمر في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الفاخرة التي تلبي احتياجات الأسواق المتنوعة. وأضاف أن دبي تواصل جذب الاستثمارات في القطاعات العقارية الفاخرة والتجارية، مما يعزز مكانتها كمركز رئيسي للسوق العقاري على مستوى العالم.

أشار الزرعوني إلى أن هذا النمو الكبير في مبيعات العقارات في دبي لا يعكس فقط قوة القطاع العقاري، بل يعكس أيضًا قدرة الإمارة على الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعلها من أبرز الوجهات الاستثمارية العالمية.