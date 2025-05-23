الرئيس يلتقي لجنة إقليم حركة فتح في لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت /PNN- التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، مع وفد من لجنة إقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في لبنان، وذلك بمقر إقامته بالعاصمة بيروت، على هامش زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وأكد سيادته أهمية الدور الكبير الذي تلعبه "فتح" في الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ودعم صمود أبناء شعبنا خاصة في مخيمات لبنان.

وشدد الرئيس على أهمية تحقيق وحدتنا الوطنية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا،

وتحدث عن اللجنة المشتركة الفلسطينية – اللبنانية التي تم تشكيلها، من أجل تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

كما أكد الرئيس أهمية الالتزام بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، والالتزام بأمن واستقرار لبنان الشقيق وتعزيز التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وجدد الرئيس التأكيد على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني، مشددا على أهمية المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الذي سينعقد الشهر المقبل، لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، وحشد الجهود للمزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.



