الرئيس يلتقي لجنة إقليم حركة فتح في لبنان

الرئيس يلتقي لجنة إقليم حركة فتح في لبنان
وأكد سيادته أهمية الدور الكبير الذي تلعبه "فتح" في الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ودعم صمود أبناء شعبنا خاصة في مخيمات لبنان.
وشدد الرئيس على أهمية تحقيق وحدتنا الوطنية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا،
وتحدث عن اللجنة المشتركة الفلسطينية – اللبنانية التي تم تشكيلها، من أجل تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.
كما أكد الرئيس أهمية الالتزام بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، والالتزام بأمن واستقرار لبنان الشقيق وتعزيز التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وجدد الرئيس التأكيد على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني، مشددا على أهمية المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الذي سينعقد الشهر المقبل، لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، وحشد الجهود للمزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
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