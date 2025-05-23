  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الرئيس يلتقي لجنة إقليم حركة فتح في لبنان

الرئيس يلتقي لجنة إقليم حركة فتح في لبنان

2025-05-23 09:04:09
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت /PNN- التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، مع وفد من لجنة إقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في لبنان، وذلك بمقر إقامته بالعاصمة بيروت، على هامش زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وأكد سيادته أهمية الدور الكبير الذي تلعبه "فتح" في الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ودعم صمود أبناء شعبنا خاصة في مخيمات لبنان.

وشدد الرئيس على أهمية تحقيق وحدتنا الوطنية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا،

وتحدث عن اللجنة المشتركة الفلسطينية – اللبنانية التي تم تشكيلها، من أجل تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

كما أكد الرئيس أهمية الالتزام بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، والالتزام بأمن واستقرار لبنان الشقيق وتعزيز التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وجدد الرئيس التأكيد على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني، مشددا على أهمية المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الذي سينعقد الشهر المقبل، لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، وحشد الجهود للمزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.


MENAFN23052025000205011050ID1109587464

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث