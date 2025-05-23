الاحتلال يعتقل شابا خلال اقتحامه بلدات وقرى في محافظة جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا خلال اقتحامه عدة بلدات في محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية , بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد مداهمة منزله في بلدة جبع، جنوب جنين، وذلك خلال اقتحامها للبلدة بعدة آليات عسكرية وانتشارها في شوارعها، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قريتي فقوعة وجلبون شرق جنين، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات. كما اقتحمت بلدة برقين غربا، ونشرت قواتها في شوارعها.