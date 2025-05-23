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بلدية غزة تحذر من عطش جماعي وكارثة صحية وبيئية شاملة

بلدية غزة تحذر من عطش جماعي وكارثة صحية وبيئية شاملة

2025-05-23 09:04:07
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- حذرت بلدية غزة، الجمعة، من انهيار شامل ووشيك في منظومتي المياه والصرف الصحي في المدينة، نتيجة تقلص إمدادات الوقود واستهداف الاحتلال للبنية التحتية الحيوية، ما يهدد باقتراب مرحلة "عطش جماعي" وكارثة صحية وبيئية تشمل مئات آلاف الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا: "نحن على أعتاب مرحلة العطش الجماعي، والوضع قد يخرج عن السيطرة في أي لحظة، لذلك نناشد جميع الجهات الدولية والإنسانية للتحرك الفوري، ووقف الحرب الإسرائيلية، وفتح المعابر، والسماح بإدخال الوقود والمعدات لتفادي الانفجار".

وأضاف أن "مئات العائلات اضطرت للنزوح إلى شاطئ بحر مدينة غزة، في مناطق لا تصلها أي من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه".

وعزا مهنا عدم وصول الخدمات إلى تلك المناطق للدمار الهائل في البنية التحتية، وخاصة في المناطق الغربية الجنوبية من المدينة، بفعل الاستهدافات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب.

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