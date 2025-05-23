بلدية غزة تحذر من عطش جماعي وكارثة صحية وبيئية شاملة

بلدية غزة تحذر من عطش جماعي وكارثة صحية وبيئية شاملة
وقال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا: "نحن على أعتاب مرحلة العطش الجماعي، والوضع قد يخرج عن السيطرة في أي لحظة، لذلك نناشد جميع الجهات الدولية والإنسانية للتحرك الفوري، ووقف الحرب الإسرائيلية، وفتح المعابر، والسماح بإدخال الوقود والمعدات لتفادي الانفجار".
وأضاف أن "مئات العائلات اضطرت للنزوح إلى شاطئ بحر مدينة غزة، في مناطق لا تصلها أي من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه".
وعزا مهنا عدم وصول الخدمات إلى تلك المناطق للدمار الهائل في البنية التحتية، وخاصة في المناطق الغربية الجنوبية من المدينة، بفعل الاستهدافات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب.
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