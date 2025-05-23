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وفاة وإصابة بحادث تدهور على طريق المية

وفاة وإصابة بحادث تدهور على طريق المية

2025-05-23 09:03:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي شخص خمسيني وأصيبت سيدة إثر حادث تدهور على طريق الميه مساء يوم الاربعاء الماضي وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه تم إسعاف السيدة إلى مستشفى التوتنجي ووصفت حالتها بالمتوسطة فيما تم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي.

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