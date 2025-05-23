وفاة وإصابة بحادث تدهور على طريق المية

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وفاة وإصابة بحادث تدهور على طريق المية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي شخص خمسيني وأصيبت سيدة إثر حادث تدهور على طريق الميه مساء يوم الاربعاء الماضي وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه تم إسعاف السيدة إلى مستشفى التوتنجي ووصفت حالتها بالمتوسطة فيما تم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي.
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