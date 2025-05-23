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تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

2025-05-23 09:03:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 469 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 536 دينارا اليوم الجمعة وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الجمعة ، 66.9 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.9 دينارا للغرام.

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