وفاة شخص طعنا بمشاجرة في البقعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

اندلعت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص صباح اليوم بمنطقة مخيم البقعة في محافظة البلقاء بحكم الجوار، نتج عنها إصابة شخصين طعناً بواسطة أداة حادة، وعلى الفور جرى اسعافهما من قبل كوادر الدفاع المدني إلى المستشفى وما لبث احدهما ان فارق الحياة ووصفت حالة الآخر بالمتوسطة وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الاخباري" ان الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الجاني والاداة المستخدمة وبوشرت التحقيقات*