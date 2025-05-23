وفاة شخص طعنا بمشاجرة في البقعة
اندلعت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص صباح اليوم بمنطقة مخيم البقعة في محافظة البلقاء بحكم الجوار، نتج عنها إصابة شخصين طعناً بواسطة أداة حادة، وعلى الفور جرى اسعافهما من قبل كوادر الدفاع المدني إلى المستشفى وما لبث احدهما ان فارق الحياة ووصفت حالة الآخر بالمتوسطة وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الاخباري" ان الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الجاني والاداة المستخدمة وبوشرت التحقيقات*
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