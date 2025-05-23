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هل ترتفع أسعار هواتف آيفون 25% بعد تهديد ترامب لشركة أبل

هل ترتفع أسعار هواتف آيفون 25% بعد تهديد ترامب لشركة أبل

2025-05-23 09:03:42
(MENAFN- Al-Bayan) ">قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن على شركة آبل دفع رسوم جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون غير المصنعة في الولايات المتحدة، وذلك في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".

وقدر بعض المحللين في وول ستريت أن نقل إنتاج آيفون إلى الولايات المتحدة من شأنه أن يرفع سعر الهاتف الذكي الذي تنتجه شركة أبل بنسبة 25% على الأقل.

وصرح ترامب في منشور بأن آبل ستضطر لدفع رسوم جمركية بنسبة 25% أو أكثر على أجهزة آيفون المصنعة خارج الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "أبلغت تيم كوك، رئيس شركة آبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن تُصنع وتُبنى أجهزة آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة داخل أميركا، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وإذا لم يحدث ذلك، فعلى آبل دفع رسوم جمركية بنسبة 25% على الأقل للولايات المتحدة".

يذكر أنه يتم إنتاج آيفون بشكل أساسي في الصين، ولكنها تُحوّل حالياً الإنتاج إلى الهند بشكل جزئي، وذلك لأنها تتمتع بعلاقات تجارية أكثر ودية مع الولايات المتحدة.

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