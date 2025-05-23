  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
%94 من مستشفيات غزة مدمّرة أو متضررة

%94 من مستشفيات غزة مدمّرة أو متضررة

2025-05-23 08:07:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت منظمة الصحة العالمية أن 94% من جميع مستشفيات قطاع غزة دمّرت أو تضررت، محذرة من انهيار وشيك للنظام الصحي في قطاع غزة.
وقالت المنظمة إن 4 مستشفيات رئيسية بغزة اضطرت لتعليق خدماتها الأسبوع الماضي بسبب تعرضها لهجمات، مشيرة إلى أن الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء تهدد بتوقف مزيد من المرافق الصحية في غزة عن العمل.
وأكدت أن مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا في الإمدادات وارتفاعا في عدد المصابين وانعداما للأمن.


MENAFN23052025000208011052ID1109587246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث