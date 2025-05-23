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بدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان منتصف حزيران

بدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان منتصف حزيران

2025-05-23 08:05:09
خبرني -


اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني، الجمعة، على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف حزيران، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، إنه تم "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف حزيران في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى"، وذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء.

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