ريال مدريد يعلن رحيل أنشيلوتي رسمياً

MENAFN - Al-Bayan) أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم توصله لاتفاق مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من أجل إنهاء فترة عمله كمدير فني للفريق.

وفي بيان مقتضب، نشره ريال مدريد على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، أعرب النادي الملكي عن مودته وامتنانه لأنشيلوتي، الذي وصفه بـ"أحد أكبر أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية".

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد خلال واحدة من أروع الفترات في تاريخ عملاق كرة القدم العالمية، حيث أصبح المدرب الذي حقق أكبر عدد من الألقاب في الفريق الأبيض.

وفاز الريال مع أنشيلوتي بثلاثة ألقاب في كل من دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، كما توج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني مرتين.

وفي المجمل، حقق المدير الفني المخضرم 15 لقباً خلال المواسم الستة التي قضاها مع فريق العاصمة الإسبانية.

وقال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز: "كارلو أنشيلوتي أصبح الآن جزءاً لا يتجزأ من عائلة ريال مدريد الكبيرة. نحن فخورون بمدرب ساعدنا على تحقيق كل هذا النجاح، وقام بتمثيل قيم نادينا على أكمل وجه".

ومن المقرر أن يحتفل ملعب (سانتياجو برنابيو) بالمباراة الأخيرة لكارلو أنشيلوتي كمدير فني لريال مدريد، خلال لقائه مع ضيفه ريال سوسييداد غدا السبت في المرحلة الأخيرة للدوري الإسباني.

وفي نهاية بيانه، أعرب الريال عن تمنياته لأنشيلوتي وجميع أفراد عائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم.

يذكر أن الريال توج هذا الموسم بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية (كأس إنتركونتيننتال)، فيما فشل في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، الذي توج به في الموسم الماضي، لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة.

كما أخفق الريال أيضا في الفوز بلقبي كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، عقب خسارته أمام برشلونة في نهائي كلتا المسابقتين، كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد أرسنال الإنجليزي.