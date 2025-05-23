طرق دبي تطلق برنامج قيادي متقدم لتعزيز المهارات القيادية

MENAFN - Al-Bayan) أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي برنامج "قيادي متقدم،" الذي يستهدف نخبة من الكفاءات المواطنة من الصفين الثاني والثالث، بهدف تطويرهم وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية فاعلة ضمن منظومة العمل المؤسسي.

ويؤكد البرنامج التزام الهيئة، في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاستثمار بالكفاءات الوطنية وصقلها وإعداد أجيال تمتلك الكفاءة والجاهزية، لمواكبة متطلبات المستقبل وقيادة مسيرة التنمية الشاملة لإمارة دبي.

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى تمكين الموظفين وتطويرهم ليكونوا قادة المستقبل، ويسهموا بشكل فعال في إدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية في دبي، وتحقيق الغايات الاستراتيجية للهيئة ودعم الخطط التنموية والتطويرية على مستوى إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.

ويبلغ عدد المنتسبين للبرنامج (22) موظفاً من فئتي مديري الإدارات ونواب مديري الإدارات حيث يجري تقييمهم بالتعاون مع شركاء استراتيجيين عالميين متخصصين في تقييم وقياس قدرات القيادات في بيئة تحاكي واقع العمل.

يعكس البرنامج توجه الهيئة نحو الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، حيث صُمم وفقاً لأفضل النماذج العالمية في تصميم وتنفيذ المسارات القيادية، ما يعزز من جودة المحتوى التدريبي ويمنح المشاركين تجربة تعلّمٍ فريدة.

وقالت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي إطلاق برنامج "قيادي متقدم" انسجامًا مع استراتيجية الموارد البشرية 2025 – 2030، التي تهدف إلى رفع جاهزية الكوادر الوطنية، وتحسين تجربة الموظف، وتعزيز ثقافة الابتكار والتنوع ضمن بيئة عمل مستدامة ومحفزة. كما يهدف البرنامج إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية على مستوى إمارة دبي بشكل عام، والهيئة بشكل خاص، من خلال مواكبة التوجهات العالمية في العمل الحكومي واستباق المتغيرات المستقبلية".

وأضافت عذاري: "يتضمن "قيادي متقدم" برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يمتد إلى سنة كاملة، ويشمل (7) مساقات تعتمد على أحدث أساليب القيادة والإدارة، ويقدمها نخبة من المدربين في مجال القيادة والابتكار، ويتعلم خلالها المنتسبون مواد نظرية عن محاكاة التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات، وقيادة الذات والفرق عالية الأداء، ومنها قيادة التغيير وقيادة الاستدامة وجودة الحياة، وإدارة المشاريع الكبرى، حيث صُمِّمَت المساقات لرفع قدرات الفئات القيادية من الصفين الثاني والثالث، لمواكبة متطلبات المستقبل ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الهيئة على مختلف الأصعدة".

ويركز البرنامج على تأهيل وتطوير القيادات المواطنة من الصفين الثاني والثالث في قطاعات ومؤسسات الهيئة، بطريقة تمكنهم من تولي مناصب قيادية عليا على مستوى الهيئة أو إمارة دبي، وذلك عبر تزويدهم بأحدث وأفضل الممارسات العالمية في تطوير المهارات القيادية، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة النظرية والتطبيقية المصممة لتعزيز القدرات الفردية، وتمكين المشاركين من قيادة فرق العمل بكفاءة عالية.