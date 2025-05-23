تراجع معدل زيادة الرواتب في منطقة اليورو خلال الربع الأول

MENAFN - Al-Bayan) انخفض مؤشر رئيسي لمعدل زيادة الرواتب في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، مما يدعم تصريحات البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيصل قريبا لنسبة 2 % المستهدفة، ويؤيد دعوات خفض سعر الفائدة مجددا.

وأفادت ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة أن الرواتب التي تم التفاوض عليها ارتفعت بنسبة 4ر2 % في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما ذكر البنك المركزي الأوروبي.

وينخفض هذا المعدل عن نسبة 1ر4% التي تم تسجيلها في الربع الأخير من 2024 ويقل عن ذروة الزيادة في الرواتب التي تم تسجيلها في العام الماضي وبلغت 4ر5%.

وتدعم هذه البيانات فكرة أن ضغوط الأجور تهدأ، وسيترجم هذا في نهاية المطاف في صورة تراجع في معدل التضخم الرئيسي.

وارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات، حيث تؤدي الرواتب دورا مهما، بنسبة 4 % في أبريل الماضي.