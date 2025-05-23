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ترامب يهدد بفرض 25% رسوماً على منتجات أبل

ترامب يهدد بفرض 25% رسوماً على منتجات أبل

2025-05-23 08:01:16
(MENAFN- Al-Bayan) هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على منتجات شركة أبل للتكنولوجيا، ما لم يتم تصنيع هواتف أيفون في الولايات المتحدة.

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