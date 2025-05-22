كانون تعزز حضورها في المغرب من خلال فعالية حصرية للشركاء والعملاء في بوزنيقة



نظمت كانون فعالية حصرية للأعمال بين الشركات بعنوان "قمة الابتكار" في بوزنيقة يومي 21 و22 مايو 2025، جمعت بين الشركاء والعملاء. عودة كانون الاستراتيجية إلى المغرب قدمت تجربة بصرية غامرة، مع مناطق مخصصة للقطاعات الرئيسية: الطباعة التجارية، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الكبرى، التعليم، التجزئة، التصميم الهندسي، والديكور الداخلي.

بعد نجاحها في مصر، قدمت كانون أفريقيا الوسطى والشمالية، الرائدة في تقنيات التصوير، "قمة الابتكار" في المغرب يومي 21 و22 مايو 2025 في فندق The View ببوزنيقة، مؤكدة التزامها بتطوير قطاع التصوير والطباعة في البلاد. عرضت الفعالية أحدث ابتكارات كانون، وعززت العلاقات مع العملاء، وقدمت للمشاركين تجربة غامرة في نظام التصوير الشامل من كانون. خصص اليوم الأول للتفاعل مع الشركاء من خلال مناقشات معمقة حول الفرص التجارية والحلول المتقدمة، بينما رحب اليوم الثاني بالمستخدمين النهائيين وشهد مؤتمرًا صحفيًا، مما يبرز ريادة كانون في مجال التصوير والطباعة ويؤكد رؤيتها للمغرب كسوق استراتيجي ضمن عملياتها الإقليمية.

مع تبني صناعة الطباعة في المغرب للتحول الرقمي، يتزايد الطلب على الإنتاج عالي الجودة. يشهد سوق آلات الطباعة في البلاد نموًا، مدفوعًا بالتوسع الحضري والتصنيع والتقدم التكنولوجي في تقنيات الطباعة. يعزز اعتماد تقنية الطباعة الرقمية الكفاءة ويقلل من التكاليف التشغيلية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التعبئة والنشر والمنسوجات والإعلان. تلعب فعاليات مثل "قمة الابتكار" من كانون دورًا حاسمًا في مواءمة التكنولوجيا مع احتياجات الأعمال، وتقديم حلول مخصصة تمكّن الشركاء في مختلف الصناعات. تمكن هذه المنصة كانون من تعزيز ريادتها في سوق الطباعة المغربي، وعرض حلولها المتقدمة، وإظهار التزامها الثابت بدمج سير العمل بسلاسة، والابتكارات الخاصة بالصناعة، وتوسيع شبكة الوكلاء والتوزيع لضمان وصول أكبر.

تم تصميم الفعالية لتقديم تجربة تفاعلية عبر ست مناطق رئيسية، كل منها تم تنظيمه استراتيجيًا لتسليط الضوء على خبرة كانون في مختلف القطاعات الصناعية:

مناطق الأعمال بين الشركات:

منطقة الطباعة التجارية: ركزت على عرض ريادة كانون في سوق الطباعة التجارية، حيث عرضت أجهزة imagePRESS V1000 وV1350 الرائدة في الصناعة. مصممة لمزودي خدمات الطباعة، ودور النشر، ومراكز الطباعة المؤسسية، ووكالات التسويق، سلطت الضوء على مجموعة كانون المتنوعة التي تلبي احتياجات متنوعة من الكتيبات القصيرة والمواد التسويقية إلى الكتيبات عالية الجودة.

منطقة الطباعة المؤسسية والمركزية: أبرزت خبرة كانون في الطباعة عالية الحجم، حيث عرضت أجهزة imagePRESS V900 وVarioPRINT 140-حلول متقدمة لمراكز الطباعة المؤسسية والإنتاج الداخلي. مصممة للتوسع والموثوقية والجودة، تعمل على تبسيط سير العمل لوثائق المكتب والكتيبات الداخلية، مما يضمن إنتاجًا فعالًا ودائمًا.

منطقة التصميم الهندسي والتجزئة: عرضت جهاز imagePROGRAF TM-350 من كانون، حيث سلطت الضوء على الدقة التقنية والتأثير البصري، موضحة سير العمل الكامل لتصميمات CAD/GIS وقيمة الرسومات التقنية. شاركت شركات الهندسة المعمارية ومزودو خدمات الطباعة للملصقات وحلول نقاط البيع في عروض حية لقدرات الطباعة التقنية من كانون.

منطقة الديكور الداخلي: تم تسليط الضوء على حلول الطباعة الرائدة من كانون، سلسلة Colorado وسلسلة Arizona، في هذه التجربة التفاعلية، المصممة لمصنعي اللافتات والرسومات، بالإضافة إلى متخصصي الديكور الداخلي والخارجي. أتيحت للضيوف فرصة طلب ورق حائط مخصص مطبوع على جهاز Colorado، تم تسليمه لاحقًا إلى منازلهم.

أمين جواهرة، مدير وحدة الأعمال بين الشركات في كانون أفريقيا الوسطى والشمالية ، صرّح: "في كانون، مهمتنا هي تمكين الشركاء والعملاء بحلول متقدمة تعزز الكفاءة وتمكن التطبيقات المخصصة عبر الصناعات. تعكس قمة الابتكار في المغرب التزامنا بتعزيز حضورنا، ورفع مستوى التميز في الخدمة، وتقديم حلول تركز على القيمة. من خلال عرض أحدث تقنياتنا، نوفر للأعمال الأدوات التي تحتاجها للتفوق في الطباعة الرقمية والتكيف مع الطلبات المتطورة للقطاعات المتنوعة."

مناطق الأعمال إلى المستهلك :

منطقة التصوير الفوتوغرافي: عرضت هذه المنطقة المخصصة سير عمل كانون الكامل من الإدخال إلى الإخراج. باستخدام نظام EOS R لالتقاط الصور وسلسلة imagePROGRAF PRO للطباعة عالية الجودة، اختبر الحضور عرضًا عمليًا سلسًا لقدرات التصوير والطباعة من كانون.

منطقة بيئة العمل: عرضت هذه المنطقة حلول كانون الشاملة لبيئات الأعمال المتنوعة-من القوى العاملة عن بُعد والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الوكالات الحكومية والشركات الكبرى والطباعة الداخلية. شملت المنتجات المميزة سلسلة i-SENSYS للعمل عن بُعد، وimageRUNNER ADVANCE DX C5800 للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلسلة DX 8900 للهيئات الكبرى، مما يضمن إدارة مستندات آمنة وتحسين سير العمل.

رشاد غاني، مدير وحدة الأعمال إلى المستهلك، كانون أفريقيا الوسطى والشمالية ، صرّح: "في كانون، نحن ملتزمون بتقديم تجربة لا مثيل لها لعملائنا، سواء كانوا شركات تبحث عن حلول فعالة وعالية الجودة أو أفراد يستكشفون الإمكانيات الإبداعية. تعد قمة الابتكار في المغرب دليلًا على التزامنا بجعل تقنيات التصوير والطباعة المتقدمة في متناول الجميع. من التجارب الغامرة في مناطق منتجاتنا إلى الحلول المخصصة للصناعات المتنوعة، نحن لا نعرض المنتجات فحسب ,بل نمكّن عملائنا من الالتقاط، والإبداع، والتواصل بطرق تدفع النمو وتلهم الابتكار."

من أبرز لحظات الفعالية تقديم جوائز حصرية، احتفاءً بالإنجازات الرائعة للشركاء والعملاء القدامى. تم منح الجوائز عبر ثلاث فئات متميزة: العملاء ذوو الخدمة الطويلة مع كانون، العملاء ذوو حجم الطباعة العالي، وشركاء كانون المختارون الذين تم الاعتراف بهم لالتزامهم الثابت والتميز. أكدت هذه الجوائز تركيز كانون على بناء شراكات قوية ودائمة تعزز النجاح في السوق.

تركزت الفعالية حول تقديم تجربة عملاء استثنائية، حيث جسدت "قمة الابتكار" مهمة كانون في تمكين الأعمال بالتكنولوجيا التحولية. من خلال التفاعلات العملية الغامرة، وتعزيز الروابط الصناعية، وإتاحة الفرص للشركاء لاكتشاف الإمكانات الكاملة لابتكارات كانون، عززت الفعالية سمعة كانون كعلامة تجارية مفضلة لدفع نمو الأعمال في مشهد الطباعة الديناميكي في المغرب.

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