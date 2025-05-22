كانون تعزز حضورها في المغرب من خلال فعالية حصرية للشركاء والعملاء في بوزنيقة
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نظمت كانون فعالية حصرية للأعمال بين الشركات بعنوان "قمة الابتكار" في بوزنيقة يومي 21 و22 مايو 2025، جمعت بين الشركاء والعملاء.
عودة كانون الاستراتيجية إلى المغرب قدمت تجربة بصرية غامرة، مع مناطق مخصصة للقطاعات الرئيسية: الطباعة التجارية، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الكبرى، التعليم، التجزئة، التصميم الهندسي، والديكور الداخلي.
بعد نجاحها في مصر، قدمت كانون أفريقيا الوسطى والشمالية، الرائدة في تقنيات التصوير، "قمة الابتكار" في المغرب يومي 21 و22 مايو 2025 في فندق The View ببوزنيقة، مؤكدة التزامها بتطوير قطاع التصوير والطباعة في البلاد. عرضت الفعالية أحدث ابتكارات كانون، وعززت العلاقات مع العملاء، وقدمت للمشاركين تجربة غامرة في نظام التصوير الشامل من كانون. خصص اليوم الأول للتفاعل مع الشركاء من خلال مناقشات معمقة حول الفرص التجارية والحلول المتقدمة، بينما رحب اليوم الثاني بالمستخدمين النهائيين وشهد مؤتمرًا صحفيًا، مما يبرز ريادة كانون في مجال التصوير والطباعة ويؤكد رؤيتها للمغرب كسوق استراتيجي ضمن عملياتها الإقليمية.
مع تبني صناعة الطباعة في المغرب للتحول الرقمي، يتزايد الطلب على الإنتاج عالي الجودة. يشهد سوق آلات الطباعة في البلاد نموًا، مدفوعًا بالتوسع الحضري والتصنيع والتقدم التكنولوجي في تقنيات الطباعة. يعزز اعتماد تقنية الطباعة الرقمية الكفاءة ويقلل من التكاليف التشغيلية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التعبئة والنشر والمنسوجات والإعلان. تلعب فعاليات مثل "قمة الابتكار" من كانون دورًا حاسمًا في مواءمة التكنولوجيا مع احتياجات الأعمال، وتقديم حلول مخصصة تمكّن الشركاء في مختلف الصناعات. تمكن هذه المنصة كانون من تعزيز ريادتها في سوق الطباعة المغربي، وعرض حلولها المتقدمة، وإظهار التزامها الثابت بدمج سير العمل بسلاسة، والابتكارات الخاصة بالصناعة، وتوسيع شبكة الوكلاء والتوزيع لضمان وصول أكبر.
تم تصميم الفعالية لتقديم تجربة تفاعلية عبر ست مناطق رئيسية، كل منها تم تنظيمه استراتيجيًا لتسليط الضوء على خبرة كانون في مختلف القطاعات الصناعية:
مناطق الأعمال بين الشركات:
منطقة الطباعة التجارية: ركزت على عرض ريادة كانون في سوق الطباعة التجارية، حيث عرضت أجهزة imagePRESS V1000 وV1350 الرائدة في الصناعة. مصممة لمزودي خدمات الطباعة، ودور النشر، ومراكز الطباعة المؤسسية، ووكالات التسويق، سلطت الضوء على مجموعة كانون المتنوعة التي تلبي احتياجات متنوعة من الكتيبات القصيرة والمواد التسويقية إلى الكتيبات عالية الجودة.
منطقة الطباعة المؤسسية والمركزية: أبرزت خبرة كانون في الطباعة عالية الحجم، حيث عرضت أجهزة imagePRESS V900 وVarioPRINT 140-حلول متقدمة لمراكز الطباعة المؤسسية والإنتاج الداخلي. مصممة للتوسع والموثوقية والجودة، تعمل على تبسيط سير العمل لوثائق المكتب والكتيبات الداخلية، مما يضمن إنتاجًا فعالًا ودائمًا.
منطقة التصميم الهندسي والتجزئة: عرضت جهاز imagePROGRAF TM-350 من كانون، حيث سلطت الضوء على الدقة التقنية والتأثير البصري، موضحة سير العمل الكامل لتصميمات CAD/GIS وقيمة الرسومات التقنية. شاركت شركات الهندسة المعمارية ومزودو خدمات الطباعة للملصقات وحلول نقاط البيع في عروض حية لقدرات الطباعة التقنية من كانون.
منطقة الديكور الداخلي: تم تسليط الضوء على حلول الطباعة الرائدة من كانون، سلسلة Colorado وسلسلة Arizona، في هذه التجربة التفاعلية، المصممة لمصنعي اللافتات والرسومات، بالإضافة إلى متخصصي الديكور الداخلي والخارجي. أتيحت للضيوف فرصة طلب ورق حائط مخصص مطبوع على جهاز Colorado، تم تسليمه لاحقًا إلى منازلهم.
أمين جواهرة، مدير وحدة الأعمال بين الشركات في كانون أفريقيا الوسطى والشمالية ، صرّح: "في كانون، مهمتنا هي تمكين الشركاء والعملاء بحلول متقدمة تعزز الكفاءة وتمكن التطبيقات المخصصة عبر الصناعات. تعكس قمة الابتكار في المغرب التزامنا بتعزيز حضورنا، ورفع مستوى التميز في الخدمة، وتقديم حلول تركز على القيمة. من خلال عرض أحدث تقنياتنا، نوفر للأعمال الأدوات التي تحتاجها للتفوق في الطباعة الرقمية والتكيف مع الطلبات المتطورة للقطاعات المتنوعة."
مناطق الأعمال إلى المستهلك :
منطقة التصوير الفوتوغرافي: عرضت هذه المنطقة المخصصة سير عمل كانون الكامل من الإدخال إلى الإخراج. باستخدام نظام EOS R لالتقاط الصور وسلسلة imagePROGRAF PRO للطباعة عالية الجودة، اختبر الحضور عرضًا عمليًا سلسًا لقدرات التصوير والطباعة من كانون.
منطقة بيئة العمل: عرضت هذه المنطقة حلول كانون الشاملة لبيئات الأعمال المتنوعة-من القوى العاملة عن بُعد والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الوكالات الحكومية والشركات الكبرى والطباعة الداخلية. شملت المنتجات المميزة سلسلة i-SENSYS للعمل عن بُعد، وimageRUNNER ADVANCE DX C5800 للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلسلة DX 8900 للهيئات الكبرى، مما يضمن إدارة مستندات آمنة وتحسين سير العمل.
رشاد غاني، مدير وحدة الأعمال إلى المستهلك، كانون أفريقيا الوسطى والشمالية ، صرّح: "في كانون، نحن ملتزمون بتقديم تجربة لا مثيل لها لعملائنا، سواء كانوا شركات تبحث عن حلول فعالة وعالية الجودة أو أفراد يستكشفون الإمكانيات الإبداعية. تعد قمة الابتكار في المغرب دليلًا على التزامنا بجعل تقنيات التصوير والطباعة المتقدمة في متناول الجميع. من التجارب الغامرة في مناطق منتجاتنا إلى الحلول المخصصة للصناعات المتنوعة، نحن لا نعرض المنتجات فحسب ,بل نمكّن عملائنا من الالتقاط، والإبداع، والتواصل بطرق تدفع النمو وتلهم الابتكار."
من أبرز لحظات الفعالية تقديم جوائز حصرية، احتفاءً بالإنجازات الرائعة للشركاء والعملاء القدامى. تم منح الجوائز عبر ثلاث فئات متميزة: العملاء ذوو الخدمة الطويلة مع كانون، العملاء ذوو حجم الطباعة العالي، وشركاء كانون المختارون الذين تم الاعتراف بهم لالتزامهم الثابت والتميز. أكدت هذه الجوائز تركيز كانون على بناء شراكات قوية ودائمة تعزز النجاح في السوق.
تركزت الفعالية حول تقديم تجربة عملاء استثنائية، حيث جسدت "قمة الابتكار" مهمة كانون في تمكين الأعمال بالتكنولوجيا التحولية. من خلال التفاعلات العملية الغامرة، وتعزيز الروابط الصناعية، وإتاحة الفرص للشركاء لاكتشاف الإمكانات الكاملة لابتكارات كانون، عززت الفعالية سمعة كانون كعلامة تجارية مفضلة لدفع نمو الأعمال في مشهد الطباعة الديناميكي في المغرب.توزيع APO Group بالنيابة عن Canon Central and North Africa (CCNA).
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