تحرك نيابي لتسهيل العبور إلى سوريا وفتح معبر الرمثا قبيل عيد الأضحى

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تحرك نيابي لتسهيل العبور إلى سوريا وفتح معبر الرمثا قبيل عيد الأضحى
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في تحرك لافت من لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، تم توجيه كتاب رسمي إلى معالي وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء الموافقات المسبقة على دخول الأردنيين إلى الجمهورية العربية السورية، وتمديد ساعات عمل مركز حدود جابر ليعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، بالإضافة إلى إعادة فتح معبر الرمثا.
التحرك جاء نتيجة نقاشات مكثفة داخل اللجنة، عكست حرص أعضائها على معالجة التحديات المرتبطة بحركة المواطنين والتجار على الحدود الشمالية، في ظل مؤشرات اقتصادية تتطلب استثمار كل فرصة لتحفيز النمو ودعم التبادل التجاري.
ويُلاحظ أن النائب زهير محمد الخشمان، ممثل حزب الاتحاد الوطني الأردني، ورئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، كان من أبرز من تناولوا هذا الملف خلال الفترة الماضية، مؤكدًا في لقاءات متعددة على أهمية تسهيل الإجراءات الحدودية، وضرورة توسيع النوافذ التجارية بين الأردن وسوريا، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، وما يرافقه من ارتفاع في الطلب على التنقل والتبادل.
ويأتي هذا التحرك النيابي كخطوة عملية ناضجة ضمن سلسلة تحركات برلمانية تعكس الدور الفاعل للجنة الاقتصاد والاستثمار في الاستجابة للهموم الشعبية، وحرصها على تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
التحرك جاء نتيجة نقاشات مكثفة داخل اللجنة، عكست حرص أعضائها على معالجة التحديات المرتبطة بحركة المواطنين والتجار على الحدود الشمالية، في ظل مؤشرات اقتصادية تتطلب استثمار كل فرصة لتحفيز النمو ودعم التبادل التجاري.
ويُلاحظ أن النائب زهير محمد الخشمان، ممثل حزب الاتحاد الوطني الأردني، ورئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، كان من أبرز من تناولوا هذا الملف خلال الفترة الماضية، مؤكدًا في لقاءات متعددة على أهمية تسهيل الإجراءات الحدودية، وضرورة توسيع النوافذ التجارية بين الأردن وسوريا، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، وما يرافقه من ارتفاع في الطلب على التنقل والتبادل.
ويأتي هذا التحرك النيابي كخطوة عملية ناضجة ضمن سلسلة تحركات برلمانية تعكس الدور الفاعل للجنة الاقتصاد والاستثمار في الاستجابة للهموم الشعبية، وحرصها على تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
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