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تحرك نيابي لتسهيل العبور إلى سوريا وفتح معبر الرمثا قبيل عيد الأضحى

تحرك نيابي لتسهيل العبور إلى سوريا وفتح معبر الرمثا قبيل عيد الأضحى

2025-05-22 10:07:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في تحرك لافت من لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، تم توجيه كتاب رسمي إلى معالي وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء الموافقات المسبقة على دخول الأردنيين إلى الجمهورية العربية السورية، وتمديد ساعات عمل مركز حدود جابر ليعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، بالإضافة إلى إعادة فتح معبر الرمثا.
التحرك جاء نتيجة نقاشات مكثفة داخل اللجنة، عكست حرص أعضائها على معالجة التحديات المرتبطة بحركة المواطنين والتجار على الحدود الشمالية، في ظل مؤشرات اقتصادية تتطلب استثمار كل فرصة لتحفيز النمو ودعم التبادل التجاري.
ويُلاحظ أن النائب زهير محمد الخشمان، ممثل حزب الاتحاد الوطني الأردني، ورئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، كان من أبرز من تناولوا هذا الملف خلال الفترة الماضية، مؤكدًا في لقاءات متعددة على أهمية تسهيل الإجراءات الحدودية، وضرورة توسيع النوافذ التجارية بين الأردن وسوريا، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، وما يرافقه من ارتفاع في الطلب على التنقل والتبادل.
ويأتي هذا التحرك النيابي كخطوة عملية ناضجة ضمن سلسلة تحركات برلمانية تعكس الدور الفاعل للجنة الاقتصاد والاستثمار في الاستجابة للهموم الشعبية، وحرصها على تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

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