الامن العام يكشف عن عملية استخبارية مشتركة ونوعية - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ جهوداً وعملاً أمنيًا واستخباراتيا مشتركًا بين إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنيّة أفضت لإحباط تهريب أكبر كمية من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة منذ سنوات.



وحول التفاصيل وردت لإدارة مكافحة المخدرات معلومات حول قيام أحد الأشخاص من جنسية أجنبية بالإعداد والتجهيز لإدخال كمّيات كبيرة جداً من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة للمملكة، حيث شكّل فريق عملياتي وتحقيقي مشترك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة لمتابعة تلك المعلومات والتأكد منها والوقوف على تفاصيلها كافّة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق المشترك تابع وعلى مدار أسابيع تلك المعلومات وتتبع الخيوط المرتبطة بها كافّة من معلومات من خارج المملكة لحين تحديد هوية الشخص المتورط الرئيس في القضية الذي حضر للمملكة لتلك الغاية وجرت مراقبته وتحركاته كافّة، إضافة إلى تحديد طريقة التهريب داخل قطع آليات ثقيلة.

وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى كذلك تحديد موعد دخول تلك القطع عن طريق معبر حدود الكرامة الحدودي بواسطة إحدى مركبات السفريات، وجرت متابعة المركبة لحين وصول المشتبه به الرئيس لاستلامها في العاصمة، حيث جرى إلقاء القبض عليه وبتفتيش المركبة عثر داخلها على مجموعة من قطع الآليات الثقيلة التي أُخفي داخلها بعد فتحها 45 كغم من مادة الكريستال المخدرة.



















