عشيرة آل أبو غوش تنعى الحاج عمران عارف سليم أبو غوش (أبو عصام)

عشيرة آل أبو غوش تنعى الحاج عمران عارف سليم أبو غوش (أبو عصام)
والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس الموافق 22/5/2025 عن شيخوخة صالحة.
سيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر الجمعة من مسجد جابر بالجندويل إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب الإسلامية.
تقبل التعازي للرجال والنساء في منزل الفقيد الكائن في بالجندويل شارع عيسى الزيود 15 د ولمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الجمعة ولغاية يوم الأحد من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساء .
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين