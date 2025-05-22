عشيرة آل أبو غوش تنعى الحاج عمران عارف سليم أبو غوش (أبو عصام)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ينعى آل أبو غوش وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الأردن والمهجر فقيدهم المرحوم الحاج عمران عارف سليم أبو غوش " أبو عصام".والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس الموافق 22/5/2025 عن شيخوخة صالحة.



سيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر الجمعة من مسجد جابر بالجندويل إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب الإسلامية.



تقبل التعازي للرجال والنساء في منزل الفقيد الكائن في بالجندويل شارع عيسى الزيود 15 د ولمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الجمعة ولغاية يوم الأحد من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساء .