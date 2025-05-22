رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من الصليب الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وفداً من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، برئاسة السيدة سارة أفريلود.



وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خاصة في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية، وتنفيذ برامج الإغاثة، وتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني.



وأكد اللواء الحنيطي أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من النزاعات والكوارث، مشيداً بالتعاون المستمر بين الطرفين في مختلف المجالات الإنسانية.



من جانبها، أعربت السيدة أفريلود عن تقديرها للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في دعم الأنشطة الإنسانية، مؤكدةً على أهمية استمرار التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي