رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من الصليب الأحمر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من الصليب الأحمر
وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خاصة في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية، وتنفيذ برامج الإغاثة، وتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني.
وأكد اللواء الحنيطي أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من النزاعات والكوارث، مشيداً بالتعاون المستمر بين الطرفين في مختلف المجالات الإنسانية.
من جانبها، أعربت السيدة أفريلود عن تقديرها للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في دعم الأنشطة الإنسانية، مؤكدةً على أهمية استمرار التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
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