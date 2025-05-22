توقيع اتفاقية بين بلدية البيرة وتيكا لإنشاء الحديقة التركية

توقيع اتفاقية بين بلدية البيرة وتيكا لإنشاء الحديقة التركية
جاء ذلك بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ورئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب، وسفير جمهورية تركيا لدى دولة فلسطين اسماعيل أوغلو، ومكتب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق في فلسطين أورهام آيرن.
وأشارت غنام إلى أهمية مشروع الحديقة التركية في مدينة البيرة، التي تعاني من إرهاب المستعمرين والإغلاقات، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع تشكّل المتنفس الوحيد لشعبنا.
وشكرت تركيا على دعمها المستمر، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، متمنية السلامة لكافة البعثات الدبلوماسية، التي تعرضت لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في جنين، معربة عن أملها في أن يشكّل هذا الحدث المأساوي حافزًا دوليًا للالتفات إلى معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يواجه يوميًا جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وانتهاكات المستعمرين وجيش الاحتلال في الضفة.
وقالت: "الاحتلال يقتل كل ما هو فلسطيني، وكل صديق لشعبنا، محاولاً إسكات أصواتهم".
بدوره، هنّأ وزير الحكم المحلي البلدية ومؤسسة "تيكا" على هذه الشراكة، مؤكدًا دعم الوزارة المتواصل لمثل هذه المشاريع النوعية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
وأكد الخطيب أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية البلدية واستراتيجيتها نحو تعزيز التنمية المستدامة، وتزامنًا مع الذكرى المئوية لتأسيس بلدية البيرة (1925–2025)، مشددًا على أهمية هذه الشراكة النوعية مع مؤسسة "تيكا"، التي تمثل نموذجًا حيًا للتعاون الدولي البنّاء، وتجسّد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والتركي.
من جهته، عبّر السفير أوغلو عن اعتزازه بهذه الخطوة، وقال: "في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين، فإن تنفيذ مثل هذه المشاريع يعكس عمق العلاقات بين الشعبين ويؤكد التزام تركيا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، حتى ينال حريته ويقيم دولته المستقلة". كما أثنى على دور مؤسسة "تيكا".
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