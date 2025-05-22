توقيع اتفاقية بين بلدية البيرة وتيكا لإنشاء الحديقة التركية

MENAFN - Palestine News Network ) البيرة -PNN- وقعت بلدية البيرة ووكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، اليوم الخميس، اتفاقية لإنشاء "الحديقة التركية" في المدينة.

جاء ذلك بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ورئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب، وسفير جمهورية تركيا لدى دولة فلسطين اسماعيل أوغلو، ومكتب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق في فلسطين أورهام آيرن.

وأشارت غنام إلى أهمية مشروع الحديقة التركية في مدينة البيرة، التي تعاني من إرهاب المستعمرين والإغلاقات، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع تشكّل المتنفس الوحيد لشعبنا.

وشكرت تركيا على دعمها المستمر، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، متمنية السلامة لكافة البعثات الدبلوماسية، التي تعرضت لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في جنين، معربة عن أملها في أن يشكّل هذا الحدث المأساوي حافزًا دوليًا للالتفات إلى معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يواجه يوميًا جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وانتهاكات المستعمرين وجيش الاحتلال في الضفة.

وقالت: "الاحتلال يقتل كل ما هو فلسطيني، وكل صديق لشعبنا، محاولاً إسكات أصواتهم".

بدوره، هنّأ وزير الحكم المحلي البلدية ومؤسسة "تيكا" على هذه الشراكة، مؤكدًا دعم الوزارة المتواصل لمثل هذه المشاريع النوعية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية والخدمات المجتمعية.

وأكد الخطيب أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية البلدية واستراتيجيتها نحو تعزيز التنمية المستدامة، وتزامنًا مع الذكرى المئوية لتأسيس بلدية البيرة (1925–2025)، مشددًا على أهمية هذه الشراكة النوعية مع مؤسسة "تيكا"، التي تمثل نموذجًا حيًا للتعاون الدولي البنّاء، وتجسّد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والتركي.

من جهته، عبّر السفير أوغلو عن اعتزازه بهذه الخطوة، وقال: "في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين، فإن تنفيذ مثل هذه المشاريع يعكس عمق العلاقات بين الشعبين ويؤكد التزام تركيا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، حتى ينال حريته ويقيم دولته المستقلة". كما أثنى على دور مؤسسة "تيكا".