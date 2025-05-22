إصابة شاب برصاص الاحتلال في قباطية

إصابة شاب برصاص الاحتلال في قباطية
وأفادت مصادر محلية أن شاباً أصيب برصاص قوات الاحتلال في اليد، وجرى نقله إلى مركز إسعاف قباطية، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت مجموعة من الشبان في شارع المقاهي في البلدة، كما نكلت بشبان آخرين خلال احتجازهم.
واقتحم جنود الاحتلال مقهى في قباطية وأجبر مالكيه على مغادرته وحطمت محتوياته، كما دمرت قوات الاحتلال أبواب المحال التجارية في وسط البلدة، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين في منطقة مواقف السيارات وسط تحليق للطائرات المسيرة.
وكانت آليات الاحتلال اقتحمت قباطية أمس الأربعاء، ودمرت البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء وسط البلدة وفي حارة أبو الرب، وشنت حملة اعتقالات واسعة فيها.
ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين قبل 122 يوما، ويشن حملات اعتقال ومداهمة للمنازل وتفتيش واحتجاز للمواطنين واستجوابهم.
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