إصابة شاب برصاص الاحتلال في قباطية

MENAFN - Palestine News Network ) جنين -PNN- أصيب شاب مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية أن شاباً أصيب برصاص قوات الاحتلال في اليد، وجرى نقله إلى مركز إسعاف قباطية، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت مجموعة من الشبان في شارع المقاهي في البلدة، كما نكلت بشبان آخرين خلال احتجازهم.

واقتحم جنود الاحتلال مقهى في قباطية وأجبر مالكيه على مغادرته وحطمت محتوياته، كما دمرت قوات الاحتلال أبواب المحال التجارية في وسط البلدة، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين في منطقة مواقف السيارات وسط تحليق للطائرات المسيرة.

وكانت آليات الاحتلال اقتحمت قباطية أمس الأربعاء، ودمرت البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء وسط البلدة وفي حارة أبو الرب، وشنت حملة اعتقالات واسعة فيها.

ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين قبل 122 يوما، ويشن حملات اعتقال ومداهمة للمنازل وتفتيش واحتجاز للمواطنين واستجوابهم.