الصين تدعو إلى إجراء تحقيق شامل في إطلاق الاحتلال النار نحو دبلوماسيين في جنين

الصين تدعو إلى إجراء تحقيق شامل في إطلاق الاحتلال النار نحو دبلوماسيين في جنين
وقال متحدث وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن بكين تراقب الحادثة عن كثب وتعارض أي عمل يهدد سلامة وأمن الموظفين الدبلوماسيين.
ودعا نينغ، إلى إجراء تحقيق شامل، وشدد على ضرورة منع تكرار مثل هذه الحالات.
وأكد أن جميع الأطراف، لا سيما إسرائيل، يجب أن تتجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر.
وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، النار نحو وفد دبلوماسي عربي وأجنبي أثناء زيارته مخيم جنين للاطلاع على أوضاع المواطنين هناك في ظل العدوان المتواصل عليه.
وتعد إسرائيل طرفا في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تنص على ضمان أمن الدبلوماسيين الأجانب جميعا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين