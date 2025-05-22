الصين تدعو إلى إجراء تحقيق شامل في إطلاق الاحتلال النار نحو دبلوماسيين في جنين

MENAFN - Palestine News Network ) بكين -PNN- دعت الصين، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق شامل في إطلاق الجيش الإسرائيلي النار أثناء تواجد وفد من الدبلوماسيين قرب مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية.

وقال متحدث وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن بكين تراقب الحادثة عن كثب وتعارض أي عمل يهدد سلامة وأمن الموظفين الدبلوماسيين.

ودعا نينغ، إلى إجراء تحقيق شامل، وشدد على ضرورة منع تكرار مثل هذه الحالات.

وأكد أن جميع الأطراف، لا سيما إسرائيل، يجب أن تتجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، النار نحو وفد دبلوماسي عربي وأجنبي أثناء زيارته مخيم جنين للاطلاع على أوضاع المواطنين هناك في ظل العدوان المتواصل عليه.

وتعد إسرائيل طرفا في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تنص على ضمان أمن الدبلوماسيين الأجانب جميعا.