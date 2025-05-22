مسؤولون إسرائيليون بعد عملية واشنطن: ندفع ثمن تطرفنا وجرائمنا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- عقب عملية إطلاق النار قرب سفارة الاحتلال في العاصمة الأميركية واشنطن، توالت ردود الفعل في أوساط المسؤولين الإسرائيليين، الذين أقرّ بعضهم بأن حرب الإبادة وتطرف حكومة نتنياهو اليمينية يسهمان بشكل مباشر في تدهور صورة "إسرائيل" عالميًا، ويدفع نحو مزيد من العزلة السياسية والخطر المتصاعد على مصالحها.

وقال سفير الاحتلال لدى الاتحاد الأوروبي، حاييم ريجيف، إن العلاقات مع أوروبا تمرّ بأزمة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية لغزة كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير" في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة واستمرت الحرب بجلب المزيد من الضحايا، فإن العلاقات ستتدهور أكثر"، مؤكدًا أن نتنياهو لم يُعر الاتحاد الأوروبي اهتمامًا واعتمد بدلًا من ذلك على تحالفاته مع واشنطن.

وأشار ريجيف إلى أن تكرار الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لم يعد مؤثرًا في العواصم الأوروبية، قائلاً: "على مدار عام ونصف نكرر أمام الأوروبيين قصة بيباس، لكن اليوم يرون 70% من غزة مدمرة، آلاف القتلى وأطفال تحت الأنقاض. يقولون لنا: تريدون تحرير الأسرى؟ أوقفوا الحرب وحرروهم".

وحذّر السفير من أن التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الإسرائيليين – في إشارة إلى تصريحات وزراء مثل إيلياهو وسموتريتش – تُلحق ضررًا بالغًا بالجهود الدبلوماسية، لافتًا إلى أن "الاستخدام المفرط لمصطلح معاداة السامية، ودعم الفلسطينيين الذي بات بمثابة موضة عالمية، يقوّض حجج إسرائيل".

من جانبه، قال زعيم حزب "الديمقراطيين الإسرائيليين" يائير جولان إن الحكومة الحالية بزعامة نتنياهو تُغذّي الكراهية ضد "إسرائيل" ومعاداة السامية، مؤكدًا أن هذه السياسة تدفع نحو عزلة سياسية غير مسبوقة، وتمثل خطرًا على يهود العالم أجمع.

وفي السياق ذاته، علّق رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت على العملية في واشنطن بالقول إن "التطرف الحكومي والانفلات الإعلامي يقودان إسرائيل إلى الكارثة"، مضيفًا: "هذه حرب بلا هدف، ونتنياهو يتسبب في مقتل جنودنا ويقضي على أي أمل في استعادة الأسرى".

أما المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، آفي أشكنازي، فرأى أن "إسرائيل، بدلًا من أن تعيد تشكيل الشرق الأوسط، باتت منبوذة عالميًا. حماس نجحت في تغيير المعادلة وتسعى لتحويل إسرائيل إلى دولة معزولة".

في المقابل، استغل الوزير عميحاي إلياهو العملية في واشنطن للتحريض على يائير جولان، متهمًا إياه بأنه "يتحمّل مسؤولية دم الموظفَين اللذين قتلا في السفارة"، في إشارة إلى تصريحات سابقة لجولان قال فيها إن جيش الاحتلال "يقتل الأطفال الرضّع كهواية".

بدوره، وصف رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، يعقوب هاجويل، الهجوم المسلح في واشنطن بأنه "الجبهة الثامنة" من حرب السابع من أكتوبر، في حين علّق زعيم المعارضة يائير لابيد بالقول: "هذا ما كان يقصده الجميع حين تحدّثوا عن عولمة الانتفاضة".