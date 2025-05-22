مسؤولون إسرائيليون بعد عملية واشنطن: ندفع ثمن تطرفنا وجرائمنا

مسؤولون إسرائيليون بعد عملية واشنطن: ندفع ثمن تطرفنا وجرائمنا
وقال سفير الاحتلال لدى الاتحاد الأوروبي، حاييم ريجيف، إن العلاقات مع أوروبا تمرّ بأزمة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية لغزة كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير" في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة واستمرت الحرب بجلب المزيد من الضحايا، فإن العلاقات ستتدهور أكثر"، مؤكدًا أن نتنياهو لم يُعر الاتحاد الأوروبي اهتمامًا واعتمد بدلًا من ذلك على تحالفاته مع واشنطن.
وأشار ريجيف إلى أن تكرار الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لم يعد مؤثرًا في العواصم الأوروبية، قائلاً: "على مدار عام ونصف نكرر أمام الأوروبيين قصة بيباس، لكن اليوم يرون 70% من غزة مدمرة، آلاف القتلى وأطفال تحت الأنقاض. يقولون لنا: تريدون تحرير الأسرى؟ أوقفوا الحرب وحرروهم".
وحذّر السفير من أن التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الإسرائيليين – في إشارة إلى تصريحات وزراء مثل إيلياهو وسموتريتش – تُلحق ضررًا بالغًا بالجهود الدبلوماسية، لافتًا إلى أن "الاستخدام المفرط لمصطلح معاداة السامية، ودعم الفلسطينيين الذي بات بمثابة موضة عالمية، يقوّض حجج إسرائيل".
من جانبه، قال زعيم حزب "الديمقراطيين الإسرائيليين" يائير جولان إن الحكومة الحالية بزعامة نتنياهو تُغذّي الكراهية ضد "إسرائيل" ومعاداة السامية، مؤكدًا أن هذه السياسة تدفع نحو عزلة سياسية غير مسبوقة، وتمثل خطرًا على يهود العالم أجمع.
وفي السياق ذاته، علّق رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت على العملية في واشنطن بالقول إن "التطرف الحكومي والانفلات الإعلامي يقودان إسرائيل إلى الكارثة"، مضيفًا: "هذه حرب بلا هدف، ونتنياهو يتسبب في مقتل جنودنا ويقضي على أي أمل في استعادة الأسرى".
أما المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، آفي أشكنازي، فرأى أن "إسرائيل، بدلًا من أن تعيد تشكيل الشرق الأوسط، باتت منبوذة عالميًا. حماس نجحت في تغيير المعادلة وتسعى لتحويل إسرائيل إلى دولة معزولة".
في المقابل، استغل الوزير عميحاي إلياهو العملية في واشنطن للتحريض على يائير جولان، متهمًا إياه بأنه "يتحمّل مسؤولية دم الموظفَين اللذين قتلا في السفارة"، في إشارة إلى تصريحات سابقة لجولان قال فيها إن جيش الاحتلال "يقتل الأطفال الرضّع كهواية".
بدوره، وصف رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، يعقوب هاجويل، الهجوم المسلح في واشنطن بأنه "الجبهة الثامنة" من حرب السابع من أكتوبر، في حين علّق زعيم المعارضة يائير لابيد بالقول: "هذا ما كان يقصده الجميع حين تحدّثوا عن عولمة الانتفاضة".
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