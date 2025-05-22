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343 طفلا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة على قطاع غزة

343 طفلا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة على قطاع غزة

2025-05-22 10:07:10
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، أن"343 طفلًا وُلدوا ثم استُشهدوا" خلال حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة، في بيان: "343 طفلا ولدوا واستُشهدوا خلال الحرب على غزة".

وأشارت إلى أن بعضهم قضى تحت القصف، وآخرون بسبب انقطاع الكهرباء، أو نقص الحاضنات، أو تأخر العلاج.

وأضافت: "الأرواح أبصرت النور للحظات، ثم انطفأت، أطفال ولدوا في زمن الحرب، فكان ميلادهم شهادة على الجريمة، ووفاتهم صرخة في وجه الصمت".

وشددت الوزارة، على أن هذه الأعداد "ليست أرقاما، بل أحضان أفرغت، وصرخات لم تسمع، وأمهات لم تُمنح حق الاحتضان الأول".

وفي وقت سابق الخميس، قالت الوزارة، إن 16 ألفا و503 أطفال فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال خلال الإبادة الجماعية.

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