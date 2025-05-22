إعلام أميركي: الأمن يطلق النار على شخص أمام مقر المخابرات المركزية

إعلام أميركي: الأمن يطلق النار على شخص أمام مقر المخابرات المركزية
خبرني -
قال مصدر مطلع لشبكة (سي.إن.بي.سي نيوز)، إن أفراد أمن أطلقوا النار على شخص في ساعة مبكرة الخميس أمام مقر وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) في لانجلي بولاية فيرجينيا.
وأضاف المصدر أن إطلاق النار لم يسفر عن مقتله.
وقال متحدث باسم (سي.آي.إيه) إن سلطات إنفاذ القانون تعاملت مع حادث أمني خارج مقر لوكالة المخابرات المركزية
وذكر المتحدث أنه تم إغلاق البوابة الرئيسية وأن على الموظفين البحث عن طرق بديلة.
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