إطلاق نار على امرأة حاولت اقتحام مقر الـCIA في فرجينيا

خبرني -

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، بأن حراس الأمن أطلقوا النار على امرأة حاولت اقتحام البوابة الرئيسية لمقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في ولاية فرجينيا، قرب العاصمة واشنطن.

ونقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم وقوع الحادث، مشيرين إلى أن السلطات أغلقت بوابة المقر بشكل كامل عقب إطلاق النار.

وذكرت سي بي إس عن مصادر إن "المرأة أصيبت في الجزء العلوي من جسدها ونقلت إلى منشأة طبية ويعتقد أن إصابتها غير مميتة"

وأوضح الإعلام الأمريكي أن الحادثة وقعت حين حاولت سائقة اقتحام بوابة المقر بسيارتها، ما استدعى تدخل حراس الأمن وإطلاق النار باتجاهها.

وتُعد هذه الواقعة هي الثانية من نوعها التي يشهدها مقر الوكالة خلال الشهرين الماضيين.