  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"بناء الأجسام" يوجه بمشاركة أفضل لاعبي الإمارات في بطولة آسيا بعجمان

"بناء الأجسام" يوجه بمشاركة أفضل لاعبي الإمارات في بطولة آسيا بعجمان

2025-05-22 10:01:24
(MENAFN- Al-Bayan) وجه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بضرورة مشاركة أفضل لاعبي الإمارات في بطولة آسيا التي تستضيفها إمارة عجمان منتصف يونيو المقبل بدعم دائرة التنمية السياحية في عجمان، وإشراف الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، داعياً إلى أن تكون مشاركة لاعبي الإمارات مشاركة مميزة ونوعية، ووجه لجان الاتحاد على بذل أفضل الجهود للمساهمة الفاعلة في التنظيم الفني للبطولة وتقديم أفضل أساليب التعاون المشترك مع اللجنة المنظمة للبطولة.
كما وجه الشيخ عبدالله الشرقي الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني بضرورة دعم استعدادات اللاعبين وبما يسهم بتحقيق أفضل النتائج، وبما يسهم بتعزيز حصاد الميداليات التي تحققت في العام الماضي والتي لا تغيب عن لاعبينا.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي انعقد في مقر الاتحاد في دبي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة علي بن حيدر، والأمين العام محمد عبد الرحيم المري، والأعضاء أحمد جوهر، ومحمد شاهين الحوسني، وفيصل الزعابي، والسكرتير الفني عبد المجيد يزبك.
واطلع مجلس إدارة الاتحاد على استعدادات اللجان المنظمة للبطولات المحلية والدولية التي سيشرف على تنظيمها اتحاد اللعبة خلال الفترة المقبلة وموجهاً بأهمية التعاون المشترك مع اللجان المنظمة لتواصل نجاحها المستدام واستعداد لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في البطولات القارية والدولية.
وتم خلال الاجتماع اعتماد مشاركة وفد رسمي من الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للقوة البدنية، والذي سيعقد في ألمانيا يونيو المقبل، وتم ترشيح عضو مجلس الإدارة محمد المري وفيصل الزعابي لتمثيله في الاجتماع العالمي، كما تم بحث الخطة السنوية لنشاطات الاتحاد في مختلف المجالات الرياضية والمجتمعية.

MENAFN22052025000110011019ID1109583278

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث