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3 لاعبين يتقاسمون صدارة "دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج"

3 لاعبين يتقاسمون صدارة "دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج"

2025-05-22 10:01:24
(MENAFN- Al-Bayan) تصدر 3 لاعبين قمة بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعد الجولة الخامسة من المنافسات برصيد 4 نقاط وهم الصيني داي تشانجرين، والهولندي أنيش جيري والصربي ألكسندر إندجيتش، فيما تساوى 13 لاعباً برصيد 3.5 نقاط، و14 لاعباً برصيد 3 نقاط، من بينهم سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج الذي تعادل مع سافا فيتوكين الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج.
وسيطر التعادل على الطاولات الأولى، حيث تعادل الهولندي أنيش جيري مع الصربي ألكسندر إندجيتش على الطاولة الأولى، وتكرر التعادل على الطاولة الثانية بين نوديربك عبدالستاروف المصنف الأول بالبطولة والمجري أدم كوزاك، وتعادل الإيراني بارهام مقصودلو مع النرويجية إلهام عمار، فيما كان أول فوز على الطاولة الرابعة، حيث تغلب الصيني داي تشانجرين على الإيراني أمين طباطبائي، وشهدت هذه الجولة 20 حالة تعادل على جميع الطاولات.
حضر افتتاح الجولة الخامسة، على الطاولة الأولى، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وحسين عبدالله خوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعمران عبدالله النعيمي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.
وحظيت البطولة بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية منهم سعيد أحمد سعيد أسطورة الشطرنج وبطل العالم السابق، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، فيما افتتح البطولة الثالثة تصنيف ما بين 1900 إلى 1400 نقطة، خليفة أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والحكم الدولي عامر آل علي.
صبغة عالمية
ورفع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه الدائم للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن رعاية سموه للبطولة يمثل حافزاً كبيراً للجميع.
وأكد أن البطولة تحمل الصبغة العالمية كونها تضم 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، مشيراً إلى أن النسخة الثامنة للبطولة تحمل رقماً قياسياً لأعداد المشاركين، وهو ما يؤكد العمل الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي وأعضاء المجلس وأيضاً فرق عمل البطولة، ولعل هذه النجاحات تمثل مسؤولية كبيرة على الجميع في ضرورة الحفاظ على هذا المستوى الراقي من التنظيم، والذي يضاهي بطولات عالمية في الشطرنج.
وأوضح أن المكاسب في البطولة متعددة على كافة المستويات الفنية والإدارية والتنظيمية والخبرات المكتسبة للكوادر الوطنية، كما أن البطولة تأتي في عام المجتمع 2025 ولعل تواجد هذا العدد الكبير من الجنسيات تحت مظلة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يتماشى مع شعار هذا العام، بجانب أن البطولة تمثل ترويجاً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة لإظهار الوجه الحضاري والسياحي كون البطولة تنتقل بكل اللغات إلى العالم.
ونوه عيسى هلال إلى أن مشاركة أبنائنا في البطولة تعد من الأهداف الرئيسية لإقامة الحدث من أجل الاحتكاك مع مدارس شطرنجية مختلفة واكتساب الخبرة، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة منتخباتنا الوطنية، خاصة أن البطولة تفتح أبوابها دائماً لمشاركة اللاعبين من جميع الأندية.

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