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الإمارات تدين مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن

الإمارات تدين مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن

2025-05-22 10:01:23
(MENAFN- Al-Bayan) أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن، معربة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع أهالي وذوي الضحايا، ومع الشعب الإسرائيلي جراء هذا الهجوم الآثم.

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