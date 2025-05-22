الإمارات تدين مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن

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الإمارات تدين مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن
(MENAFN- Al-Bayan) أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن، معربة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع أهالي وذوي الضحايا، ومع الشعب الإسرائيلي جراء هذا الهجوم الآثم.
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