أحد رواد العطاء يقدم 10 ملايين درهم دعماً لحملة وقف الحياة

قدم أحد رواد العطاء في الإمارات مبلغ 10 ملايين درهم لحملة "وقف الحياة" لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي" تحت شعار "معك للحياة".

وتأتي هذه المساهمات من الأفراد والمؤسسات في سياق الحراك الخيري الذي أحدثته حملة "معك للحياة"، بما يجسد ثقافة البذل والعطاء الراسخة في مجتمع الإمارات، وحرص أفراده على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الحملات الهادفة إلى تعزيز الرعاية الصحية المستدامة للفئات الأكثر احتياجاً ومساندة المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وتسعى حملة "وقف الحياة" إلى تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام ومستمر للمساعدة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المنظومة الصحية.

وتهدف الحملة إلى تعظيم عوائد الوقف وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومستدام، كما تعمل على نشر القيم الوقفية، وترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية.

وتواصل حملة "وقف الحياة" لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، تلقي المساهمات من خلال قنوات ميسّرة، وهي: