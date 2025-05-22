إكسبو الشارقة يستضيف "معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل" في أكتوبر

MENAFN - Al-Bayan) يحتضن مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الأولى من معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل 2025، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة من 8 إلى 12 أكتوبر 2025، ليوفر منصة مثالية لتجارب مستحضرات التجميل في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال حفل إعلان رسمي نظمه مركز إكسبو الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ولي يوم تشان، القنصل العام لجمهورية كوريا في دبي والمناطق الشمالية، وسلطان شطاف المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الغرفة والمركز ونخبة من المتخصصين.

ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للعاملين في قطاع صناعة وتجارة واستيراد مستحضرات التجميل للاستفادة من سوق الخليج العربي والشرق الأوسط الذي يعد أحد أسرع الأسواق نمواً في العالم، فضلاً عن تمكين المشاركين من لقاء المستهلكين والتفاعل مع آلاف الزوار المهتمين بأحدث الاتجاهات والابتكارات في مستحضرات التجميل، وتوفير فرص نوعية للتواصل مع كبار المتخصصين في القطاع من موزعين وتجار تجزئة وملاك صالونات ومنتجعات صحية وشركات تجارة إلكترونية.

معارض نوعية

وأكد عبدالله سلطان العويس أن دعم الغرفة للمعرض يأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة، تستهدف استقطاب معارض نوعية تضاف إلى سلسلة المعارض التي تدعمها الغرفة، بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة في النمو، في ظل التطلع إلى بناء منظومة متكاملة من المعارض التجارية المتخصصة التي تغطي القطاعات الاقتصادية ذات النمو المرتفع، والإمكانات الواعدة وفي إطار السعي إلى تحقيق الشمولية في دعم مختلف القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والإقليمي.

قطاع واعد

وقال سيف محمد المدفع: ((إن المعرض يشكل فرصة مثالية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع التجميل المزدهر بالمنطقة، حيث يعد من القطاعات الواعدة في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن اختيار إكسبو الشارقة كمنصة لتنظيم هذا الحدث يأتي نظراً لخبرة المركز التي تمتد لأكثر من 47 عاماً في تنظيم المعارض، حيث يستضيف سنوياً أكثر من 80 معرضاً وفعالية، إلى جانب ما سجله المركز من نجاحات في تنظيم معارض مماثلة مثل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يجذب سنوياً أكثر من 80 ألف زائر من 101 دولة، ومعرض الإمارات للعطور والعود الذي يضم أكثر من 500 علامة تجارية ويستقطب أكثر من 25 ألف زائر)).