ذياب بن محمد بن زايد يزور "اصنع في الإمارات"

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ذياب بن محمد بن زايد يزور "اصنع في الإمارات"
(MENAFN- Al-Bayan) زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، فعاليات اليوم الرابع والأخير من ((اصنع في الإمارات 2025))، التي تنظِّمها مجموعة ((أدنيك)) للمرة الأولى في مركز أدنيك أبوظبي، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة ((أدنوك)).
وتأتي زيارة سموّه لتعكس الأهمية الكبرى للحدث على المستوى الوطني والإقليمي، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتوجُّه نحو صناعة إماراتية رائدة ومتطوِّرة ومستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين