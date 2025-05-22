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ذياب بن محمد بن زايد يزور "اصنع في الإمارات"

ذياب بن محمد بن زايد يزور "اصنع في الإمارات"

2025-05-22 10:01:23
(MENAFN- Al-Bayan) زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، فعاليات اليوم الرابع والأخير من ((اصنع في الإمارات 2025))، التي تنظِّمها مجموعة ((أدنيك)) للمرة الأولى في مركز أدنيك أبوظبي، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة ((أدنوك)).

وتأتي زيارة سموّه لتعكس الأهمية الكبرى للحدث على المستوى الوطني والإقليمي، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتوجُّه نحو صناعة إماراتية رائدة ومتطوِّرة ومستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً.

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