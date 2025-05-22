  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سرايا القدس تعلن استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى كمين محكم شرق خانيونس

سرايا القدس تعلن استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى كمين محكم شرق خانيونس

2025-05-22 10:00:29
(MENAFN- Khaberni)

خبرني -

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، أن مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة هندسية مؤللة إسرائيلية إلى كمين محكم داخل مبنى مفخخ شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت السرايا، في بيان لها، أن المبنى جرى تفخيخه بعبوات شديدة الانفجار، وتم تفجيره بالقوة المستهدفة. وأضافت أنه عند وصول قوات النجدة والإنقاذ الإسرائيلية إلى الموقع، جرى استهدافها بقذيفة مضادة للدروع.

وأكد البيان هبوط طائرات مروحية في المنطقة لإجلاء القتلى والجرحى، دون أن ترد تأكيدات رسمية من الجانب الإسرائيلي حول الحادث حتى الآن.

MENAFN22052025000151011027ID1109583249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث