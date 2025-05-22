سرايا القدس تعلن استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى كمين محكم شرق خانيونس

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أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، أن مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة هندسية مؤللة إسرائيلية إلى كمين محكم داخل مبنى مفخخ شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت السرايا، في بيان لها، أن المبنى جرى تفخيخه بعبوات شديدة الانفجار، وتم تفجيره بالقوة المستهدفة. وأضافت أنه عند وصول قوات النجدة والإنقاذ الإسرائيلية إلى الموقع، جرى استهدافها بقذيفة مضادة للدروع.

وأكد البيان هبوط طائرات مروحية في المنطقة لإجلاء القتلى والجرحى، دون أن ترد تأكيدات رسمية من الجانب الإسرائيلي حول الحادث حتى الآن.