سرايا القدس تعلن استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى كمين محكم شرق خانيونس

سرايا القدس تعلن استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى كمين محكم شرق خانيونس
خبرني -
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، أن مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة هندسية مؤللة إسرائيلية إلى كمين محكم داخل مبنى مفخخ شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت السرايا، في بيان لها، أن المبنى جرى تفخيخه بعبوات شديدة الانفجار، وتم تفجيره بالقوة المستهدفة. وأضافت أنه عند وصول قوات النجدة والإنقاذ الإسرائيلية إلى الموقع، جرى استهدافها بقذيفة مضادة للدروع.
وأكد البيان هبوط طائرات مروحية في المنطقة لإجلاء القتلى والجرحى، دون أن ترد تأكيدات رسمية من الجانب الإسرائيلي حول الحادث حتى الآن.
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