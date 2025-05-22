390 مليار دولار سوق تجارة التجزئة الخليجي بحلول 2028

يشهد قطاع التجزئة في دول التعاون تحولاً جذرياً، حيث أصبح الآن محفزاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والنمو المرتكز على المستهلك، بعد أن كان يهيمن عليه النموذج التقليدي.

وسلط تقرير جديد صادر عن ((لوجيك للاستشارات))، بعنوان ((ثورة التجزئة: عرض تفاصيل تحول دول الخليج خلال 5 سنوات))، الضوء على كيفية توسع القطاع بسرعة، متوقعاً أن يتجاوز 390 مليار دولار بحلول 2028، مدفوعاً بالابتكار الرقمي وتغير سلوك المستهلكين والمبادرات الحكومية الاستراتيجية.

ولم يعد قطاع التجزئة مجرد مساحة للتعاملات التجارية في المنطقة، بل أصبح حجر الزاوية في خطط التنمية الوطنية، ومحفزاً للاستثمار الخاص، وداعماً لقطاعات موازية مثل الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة.

ويبرز التقرير تطور توقعات المستهلكين في دول الخليج، حيث أصبحوا أكثر دراية بالتكنولوجيا، وحرصاً على الوقت، وتركيزاً على التجربة مع استخدام 87% من المستهلكين في المنطقة لكل من القنوات عبر الإنترنت والتقليدية لإجراء عمليات الشراء.

ينقسم قطاع التجزئة في دول الخليج إلى القطاع الغذائي وغير الغذائي، حيث يُظهر كل منهما مسارات نمو قوية ومميزة، حيث من المتوقع أن ينمو قطاع تجارة الغذاء من 127.2 مليار دولار في 2023 إلى 162 مليار دولار بحلول 2028 في الوقت نفسه، يشهد قطاع التجزئة (بدون الغذاء) - بما في ذلك السلع الفاخرة والإلكترونيات والأزياء - نمواً أسرع، بمعدل نمو سنوي مركب 6.2%، متوقعاً أن يصل إلى 243.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

لا تزال الإمارات والسعودية في صدارة المنطقة، حيث تمثلان أكثر من 75% من إجمالي مبيعات التجزئة - وهي حصة من المتوقع أن تزداد في المستقبل.

ومن المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تجارب التجارة الإلكترونية فائقة التخصص، تظهر ابتكارات جديدة كل يوم بما في ذلك ظهور مفهوم ((التجارة السريعة)) التي تتيح توصيل المنتجات خلال أقل من 30 دقيقة، مما يلبي احتياجات المستهلكين اليومية.

ويحدد التقرير كيف يتوسع قطاع التجزئة المنظم، مع توقع إضافة ما يقرب من 4 ملايين متر مربع من المساحات التجارية الجديدة بحلول 2028. إلا أن المستقبل يكمن خارج المساحة المادية، حيث أصبحت التجربة التفاعلية، والواقع المعزز هي المعايير الجديدة.

وقال سيف الله ربيع – الشريك التنفيذي، شركة لوجيك للاستثمارات، الإمارات: ((لم يعد تجار التجزئة في الخليج يكتفون ببيع المنتجات فحسب، بل يقومون ببناء تجارب وأنظمة متكاملة، والنجاح في المرحلة القادمة سيكون لمن ينجح في الدمج الأمثل بين الواقع الرقمي والمادي)).